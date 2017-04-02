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Фоторепортажи

Владивостокцы вышли на митинг против систем "Платон" и "Эра-ГЛОНАСС"

Мероприятие собрало водителей и коммунистов
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

Митинг против систем "Платон" и "Эра-ГЛОНАСС" состоялся 1 апреля около Краевого дома молодежи во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. Собралось порядка 70 человек, в том числе представители дальнобойщиков и автомобилистов, а также депутаты-коммунисты из ЗС ПК и Думы города. Мероприятие прошло без эксцессов.

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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