Мероприятие собрало водителей и коммунистов

Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

Митинг против систем "Платон" и "Эра-ГЛОНАСС" состоялся 1 апреля около Краевого дома молодежи во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. Собралось порядка 70 человек, в том числе представители дальнобойщиков и автомобилистов, а также депутаты-коммунисты из ЗС ПК и Думы города. Мероприятие прошло без эксцессов.