Дневник девушки: - 22 см за 7 месяцев

Изменить себя за один год

Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

Семь месяцев назад во Владивостоке стартовал первый реалити-проект «Дневник девушки», который направлен на пропаганду здорового образа жизни, сообщает РИА VladNews.

Сегодня корреспондент РИА VladNews Анастасия Полетаева поделиться некоторыми упражнениями, которые абсолютно каждый может выполнять в домашних условиях.

Прошло уже 7 месяцев проекта, каждый участник уже может похвастаться своими успехами. Благодаря правильному питанию и спорту я уже попрощалась в общей сложности с 22 см. Так как из-за плотного графика я не всегда могу пойти в зал, то наверстывать упущенное приходится физическими упражнениями дома или на стадионе, но на него сил не всегда хватает. Поэтому сегодня я поделюсь некоторыми упражнениями на пресс, которые не требует посещения спортзала и специального инвентаря.

Но для того, чтобы добиться желаемого результата, следует помнить о некоторых правилах:

Пресс такая же мышца, как и все остальные, поэтому ей тоже необходим отдых не меньше 48 часов;

Прямую мышцу живота скрывает слой подкожно-жировой клетчатки, поэтому без правильного питания красивого и рельефного пресса не следует ожидать;

Не следует делать 1000 повторений, ибо никакого эффекта от этого не будет. Лучше сделать 10-20 повторений, но с максимальным весом;

Не следует заниматься прокачкой всех мышц в один день.

Каждый знает, что зоны пресса можно разделить на четыре зоны. Сегодня я предложу несколько упражнений на все зоны мышц, которые выполняю сама дома.

• Верхняя зона («верхний пресс»):

1. Скручивания (ноги на стуле, кровати, или прислонены к стене);



2. V – образные подъемы;



3. Подъем плеч вверх из положения лежа (отрываются от пола только лопатки, поясница прижата к полу).



• Нижняя зона («нижний пресс»):



1. Подъем ног лежа до 30 градусов (поясница прижата);



2. Подъем ног вверх, лежа, на 90 градусов (отрыв таза от пола);



3. Обратные скручивания (колени согнуты);



4. V – образные скручивания сидя.



• Боковая зона живота («боковой пресс»):



1. Скручивания в бок (ноги на стуле, кровати или прижаты к стене);



2. Скручивания в бок (лежа с разворотом, ноги фиксированы);



3. Скручивания, лежа на боку.



• Нижняя боковая зона:



1. Наклоны с гантелями в бок.



2. Наклоны с гантелями в бок, с разворотом.

Помним, что после выполнения упражнений нельзя бежать к холодильнику и «награждать» себя за физический труд.

Напомним, с 1 сентября 2016 года РИА VladNews запустило реалити-проект под названием «Дневник девушки». Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя уже ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна. В марте появилась новая участница в проекте - Ирина, которая делается своими успехами.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.