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Дневник девушки: Новая участница проекта

Изменить себя за один год
Фото: Фото:
Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

1 сентября 2016 года во Владивостоке стартовал первый онлайн-проект «Дневник девушки», который направлен на пропаганду здорового образа жизни. Стартовал седьмой месяц, как участники, буквально, учатся жить с чистого листа, оставив в прошлом вредные привычки, жирную и вредную пищу, сладкие и газированные напитки.

К проекту «Дневник девушки» присоединилась новая участница Ирина, которая готова поделиться с читателями РИА VladNewsсвоими секретами здорового образа жизни.

«Я – Ирина, мне за сорок, но осмелилась принять участие в проекте, так как в душе ощущаю себя молодой. Живу в райцентре Приморского края. Поскольку газеты сейчас редко кто читает, о проекте узнала из рекламы в кинотеатре. Интерес побудил заглянуть на сайт информагентства. И вот я пишу о себе.
С фигурой мне почти повезло. Я никогда не сидела на изнуряющих диетах, никогда не пыталась качать пресс или бегать до изнеможения. Периодически ходила на фитнес, иногда самостоятельно изображала что-то перед зеркалом. Всегда думала, что работа на приусадебном участке и ходьба с отягощениями, т.е. с полными ведрами угля, полезна для здоровья. Мягко говоря, оказалось, что это не так. И вот, променяв большой дом на квартиру, я ощутила все прелести «городской жизни». Первым делом я записалась в спортзал. На калланетику. Понравилось. Вес не уменьшался и не увеличивался, но зато появилась какая-то внутренняя уверенность! И тут меня осенило: здоровый образ жизни – это и образ мыслей в том числе. И твердая уверенность в том, что нужно научиться прислушиваться к своему организму, и он сам выведет тебя на тропу всегда прекрасного самочувствия и долголетия. Например, почему я не люблю курицу? Почему никогда не хочу жареной говядины (к слову, вообще никакой) или баранины? Ответы на эти вопросы не очень-то и хочется искать. Мне комфортно. И этим все сказано. Во-вторых, появилось время для путешествий. В моем арсенале целых ТРИ покорения Пидана. А в январе этого года была на Камчатке!
Каждый из нас может и должен совершенствоваться, иначе – скука. Поэтому с помощью Вашего проекта я хочу присоединиться к команде единомышленников. Хочу с наступлением весны начать новую жизнь. Тем более, что с прошлой недели я переключилась на йогу, мне это неимоверно тяжело дается, но отступать я не намерена! Большим спортом никогда не занималась, но люблю кататься на велосипеде, играю в бадминтон, хожу на лыжах», - рассказала о себе Ирина.

Напомним, с 1 сентября 2016 года РИА VladNews запустило реалити-проект под названием «Дневник девушки». Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя уже ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

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