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Путин прокомментировал митинги против коррупции

Он выступил против использования протестных акций для самораскрутки
Фото: PolitRussia.com Фото: PolitRussia.com
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин выступил против использования протестных акций политическими силами для самораскрутки в преддверии выборов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс

"Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности, и позитивно всегда воспринимаю внимание со стороны людей к этим проблемам", - сказал Путин, выступая на Арктическом форуме.

"Единственно, что я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны", - добавил он.

Путин также отметил, что в последнее время в России проблема коррупции стала меньше, и люди в стране это видят.

Российский лидер также заявил, что все, кто нарушает закон, в том числе в ходе митингов, должны нести наказание в соответствии с российским законодательством.

Президент также назвал политизированными призывы Запада освободить задержанных на прошедших несанкционированных митингах в Москве и других городах России.

"Вопросы и обращения к России такого рода (об освобождении задержанных на массовых акциях - ИФ) мы считаем чисто политизированными с целью оказания давления на внутриполитическую жизнь страны", - сказал Путин.

Кроме того, президент отметил, что с массовых протестных акций началась так называемая "арабская весна".

"К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов госпереворота на Украине", - сказал Путин.

Напомним, 26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В частности, в Москве, как ранее отмечали в СПЧ, по разным оценкам, в несанкционированной акции приняли участие от 10 до 50 тыс. человек. На митинге, по официальным данным полиции, были задержаны около 500 человек. Источник в правоохранительных органах в то же время сообщил "Интерфаксу", что количество задержанных превысило тысячу человек.

Позже ряд российских общественных деятелей выступили с призывами проверить действия правоохранителей на акциях и отпустить задержанных, страны Запада выступили с критикой массовых задержаний демонстрантов.

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