Навального отправили под арест за сопротивление на митинге против коррупции в Москве

Политик свою вину по предъявленным обвинениям не признал

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Тверской суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции при задержании на несанкционированной акции в центре столицы, сообщает РИА VladNews. Об этом в понедельник передает корреспондент Интерфакса.

Суд признал Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

"26 марта 2017 года в Москве Навальный, являясь организатором публичной акции в составе группы лиц в количестве 4 тысяч человек, на требование сотрудников полиции прекратить свои действия отказался, стал вырываться и стал отбивался руками и ногами, пытаясь создать суматоху", - огласила материалы дела судья.

Ранее в понедельник суд признал оппозиционера виновным в организации несанкционированной массовой акции и оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Сам политик свою вину по обоим обвинениям не признал.

Позже адвокат Ольга Михайлова заявила, что защита оппозиционера обжалует его штраф и административный арест. Она добавила, что ФСИН может потребовать заменить условный срок по "делу Кировлеса" на реальный в связи с административным арестом.

Как сообщалось, Навальный был задержан 26 марта в центре Москвы, где во второй половине дня проходила несогласованная с властями массовая акция протеста против коррупции. Всего на ней было задержано около 500 человек, сообщили в полиции. В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в отделы полиции были доставлены 1 030 участников шествия.