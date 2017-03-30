Мужчина, сбивший 12-летнего велосипедиста насмерть в Приморье, отказался от медосвидетельствования

Проводится проверка

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Мужчина, который сбил несовершеннолетнего велосипедиста, отказался от прохождения медицинской экспертизы, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, вчера, 29 марта, в районе пляжа города Фокино водитель автомобиля марки Nissan Teana сбил школьника-велосипедиста. Мальчик 12-ти лет от полученных травм скончался на месте происшествия еще до приезда бригады скорой помощи.

Как стало известно позже, мужчина является военнослужащим. В пресс-службе ГАИ Приморья сообщают, что водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения автомобилист отказался. Стаж вождения водителя легкового автомобиля составил 3 года. Ранее мужчина дважды привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.