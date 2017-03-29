В Приморье насмерть сбит несовершеннолетний велосипедист

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел сегодня в обеденное время в районе пляжа города Фокино. Водитель автомобиля марки Nissan Teana и два школьника-велосипедиста двигались в попутном направлении в сторону города. В какой-то момент водитель транспортного средства решил совершить обгон. Стоит отметить, что на дороге была нанесена разметка, запрещающая данный маневр на этом участке трассы. В результате мужчина совершил наезд на велосипедиста, который выехал с обочины на проезжую часть.

Мальчик 12-ти лет от полученных травм скончался на месте происшествия еще до приезда бригады скорой помощи. Сейчас на месте аварии работают специалисты. Выясняются все обстоятельства случившегося.