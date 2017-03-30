За сутки на дорогах Приморья произошло более 60 ДТП

Есть пострадавшие

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Приморского края зарегистрировано 68 дорожно-транспортных происшествий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

В 62 ДТП владельцам авто нанесен материальный ущерб, шесть человек пострадали при авариях в Приморье, еще шестерым потребовалась медицинская помощь. Также погиб один человек.

Ранее РИА VladNews сообщало о смертельном ДТП, которое произошло в районе 100 км автодороги Артем-Находка-порт Восточный. По факту случившегося полиция проводит проверку.