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Общество

В Приморье расследуются сразу 4 дела о "наваре" при переселении людей из ветхого жилья

Дела находятся в ведомстве СУ СК региона
Фото: Yodnews Фото: Yodnews
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю на данный момент ведет сразу четыре уголовных дела, связанных с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Так, в Надеждинском районе возбуждено дело по факту хищения двух квартир у администрации Надеждинского сельского поселения при исполнении муниципального контракта на долевое строительство многоквартирного жилого дома.

Другое уголовное дело расследуется в городе Лесозаводске: оно возбуждено по факту мошенничества при строительстве домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Оба уголовных дела возбуждены по факту мошенничества со стороны неустановленных лиц организации-подрядчика.

В Находке возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ). По версии следствия, гендиректор фирмы не выполнил все работы, предусмотренные контрактом с администрацией Находкинского городского округа на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на условиях участия в долевом строительстве, при этом часть выделенных на эти цели денег он похитил.Сейчас фигурант находится в федеральном розыске.

А задержанный в декабре 2016 года глава Дальнегорского ГО Игорь Сахута обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он организовал электронные аукцион на приобретение жилья на вторичном рынке по муниципальной программе по завышенным ценам, что повлекло ущерб бюджету на сумму не менее 22 миллионов рублей. 

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