Инвестор: Работать с колонией в Приморье комфортно

В ИК-33 открылся новый цех - и впереди множество планов

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

На минувшей неделе в исправительной колонии №33 в городе Спасск-Дальний Приморского края был открыт новый деревообрабатывающий цех: здесь из древесины приморских березы либо ольхи изготовляют палочки для мороженого. Пока производство работает в тестовом режиме - однако уже вскоре перейдет на полную мощность, сообщает корреспондент РИА VladNews. Стоит отметить, что на данный момент в этом же исправительном учреждении уже действует производство традиционных восточных палочек для еды. Через несколько дней откроется еще одно производство палочек для мороженого. Инвестор - ОО "СЮЕМЭН" (КНР) - и руководство колонии не исключают расширения сотрудничества на новые сферы деревообработки.

Как отметила на пресс-конференции заместитель директора компании Вэй Шилянь, иностранной фирме комфортно работать с исправительной системой в Приморье: по сути, все организационные вопросы руководство ИК берет на себя, а заказчику остается обеспечивать материально-техническую базу, поставлять сырье и забирать полученный в колонии товар (который перевозится в Китай, где проходит окончательную подготовку к продаже и упаковывается - палочки отправляются либо в Японию (I и II сорт), либо в США (III и IV сорт)). По сути, колония в Приморье несет функцию производителя-посредника, что не требует от нее никаких затрат, кроме трудовых и, конечно, места. Эта экономическая схема, отрабатывавшаяся в колонии с 2010 года, помогает зарабатывать многим заключенным.

Она позволяет заключенным, которые имеют долги по уголовно-исполнительным производствам, работать и платить по счетам либо потерпевшим, либо государству. Как отметил врио замначальника ГУФСИН Приморья Иван Поддубный, 25% заработка осужденных перечисляется на их личные счета.

33-я колония и ОО "СЮЕМЭН" сотрудничают уже шесть лет. Инвестиции в производство на сумму 25 миллионов рублей уже оправдались, ведь ежедневно в цеху производится до 200 мешков пищевых палочек. Еженедельно это прибыль на сумму до 1,3 миллиона рублей. В связи с этим было принято решения расширять сотрудничество - и производить палочки для мороженого для нужд китайского, а в дальнейшем, возможно, и российского рынка. При этом, новое производство с помощью перенастройки оборудования, к примеру, может превратиться в производство медицинских шпателей. Кроме того, возможно изготовление зубочисток - благо материала много. Однако это уже совсем отдаленные, но при этом вполне реальные планы.

Что касается сегодняшнего дня, уже в тестовом режиме производство палочек для мороженого достигло 7 тонн в день. Расход за смену - до 20 кубометров древесины.

Необходимо отметить, что производство в ИК-33 является безотходным: древесная обрезь и брак используются для отопления производства цеха, где изготовляются палочки для еды: это позволяет не тратить лишние ресурсы на распаривание древесины и сушку изделий.

Кстати, ИК-33 не единственная колония, которая сотрудничает с иностранными инвесторами. Например, уникальный проект готовится в ИК-20 в поселке Заводском: здесь будет "с нуля" построен завод по плавке бывших в употреблении черных металлов. Вложения инвестора здесь - порядка 100 миллионов долларов. Ориентировочное соглашение планируется заключить примерно через 2 недели. А пока известно, что этот завод, который будет перерабатывать огромные объемы (это вышедшие из строя железнодорожные вагоны и другое старое оборудование РЖД) будет единственным металлоплавильным производством в Дальневосточном федеральном округе.