Из приморской колонии - в Китай

Осужденные поделились уникальным опытом

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Уникальный опыт. Новый цех по производству пищевых палочек и палочек для мороженого открыли в исправительной колонии № 33, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.