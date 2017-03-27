«Внимание! На старт!»: радио «Лемма» объявляет о старте масштабного спортивного проекта

Спортивный праздник состоится 22 апреля

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Быстрее, Выше, Сильнее! Радио «Лемма» приглашает школьников от 6 до 17 лет принять активное участие в веселом спортивном празднике – «Внимание! На Старт!». Бег, прыжки, подтягивания и многое другое! Выполни нормативы и получи медали от радио «Лемма».

«Внимание! На старт» - это не просто спортивные соревнования, но и настоящий праздник. Участников мероприятия и его гостей ждут весёлые конкурсы и полезные подарки! Помимо этого, каждый участник, который пройдёт все подготовленные испытания (бег, прыжки в длину, подтягивание, наклоны и пр.), получит диплом от радио «Лемма». Нормативы, представленные на соревнованиях, будут равняться показателям нормы ГТО (с 1-й по 5-ю ступень). За выполнение всех нормативов, согласно возрастной ступени, будет вручаться медаль от радио «Лемма». А те участники, которые покажут наилучшие спортивные результаты, получат подарки от радиостанции.

Для того, чтобы стать участником спортивных соревнований, нужно отправить заявку на электронный адрес: pr-pmg@mail.ru, с пометкой «Внимание! На старт». В письме указать: Ф.И.О., возраст, дату и год рождения и контактные номер телефона. Обращаем Ваше внимание, что количество мест ограничено! По всем вопросам обращаться по телефону куратора проекта +79502807445. Спортивный праздник «Внимание! На старт» состоится 22 апреля 2017 года. Регистрация участников открывается в 11:00. Место проведения: стадион школы № 47, по адресу – г. Владивосток, ул. Нейбута, 26. Справки по телефону: 249 - 8 – 800.