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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев: Мы чувствуем вашу поддержку, и она нам очень помогает

Глава Владивостока поблагодарил всех, кто пишет ему письма
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев поблагодарил всех, кто пишет ему письма и продолжает его поддерживать, сообщает РИА VladNews.

- Признавая отсутствие прямых доказательств для обоснования моего содержания под стражей, следствие в качестве косвенных оснований упомянуло мою переписку по системе ФСИН-письмо. Еще одно странное утверждение, ведь электронные письма, идущие по этой системе, проверяются цензурой. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто пишет мне письма, в том числе и в соц.сетях. Очень приятно получить весточки, почувствовать дыхание свободной жизни, узнать, как живет Владивосток. Я не сразу и не всем могу отвечать, так как обстановка здесь не сильно располагает. Но каждое Ваше послание для меня ценно. Спасибо и тем, кто мысленно сейчас поддерживает, понимает суть ситуации, в которой оказался я, мой брат и Андрей Лушников. Мы чувствуем вашу поддержку, и она нам очень помогает. С вашей помощью, с уверенностью в правоте мы обязательно добьёмся справедливости, - написал в своей социальной сети Игорь Пушкарев.

Как ранее сообщало РИА VladNews, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности главы Владивостока. Адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий отметил, что по факту ничего не меняется, так как Игорь Сергеевич вот уже 9 месяцев находится под арестом и не выполняет обязанностей главы города. Защита обжалует это решение.

Напомним, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО №1 города Москвы уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

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