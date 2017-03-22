За сутки на дорогах Приморья произошло 85 ДТП

Есть пострадавшие

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

В минувшие сутки на дорогах Приморского края произошло 85 дорожно-транспортных происшествий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

В 82 ДТП владельцам авто нанесен материальный ущерб, три человека пострадали при аварии, в том числе медицинская помощь понадобилась и 8-летнему ребенку-пассажиру.

Ранее РИА VladNews сообщало об аварии, произошедшей на трассе Уссурийск - Пограничный - Госграница. Женщина устроила ДТП с опрокидыванием своего авто в Приморье. В результате удара пострадал несовершеннолетний пассажир данной автомашины – 8-летний мальчик. Ребенок перевозился с нарушением Правил дорожного движения – в салоне автомобиля отсутствовало детское удерживающее устройство.