В ДТП в Приморье пострадал малолетний ребенок

Женщина-водитель перевозила ребенка с нарушением ПДД

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

21 марта в 09.30 в дежурную часть ОМВД России по Пограничному району поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства, в результате которого получил травмы 8-летний мальчик, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

Инцидент случился на 86 км автодороги Уссурийск - Пограничный - Госграница. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Elgrand, 36-летняя женщина, двигалась со стороны села Сергеевка в направлении поселкаПограничный. При прохождении 86 км автодороги Уссурийск - Пограничный - Госграница, автомобилистка не справилась с управлением и совершила съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

В результате удара пострадал несовершеннолетний пассажир данной автомашины – 8-летний мальчик. Ребенок перевозился с нарушением Правил дорожного движения – в салоне автомобиля отсутствовало детское удерживающее устройство. В отношении водителя составлен административный материал по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ («Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения»), предполагающий штрафные санкции в размере 3 тыс. рублей.