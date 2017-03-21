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Политика и экономика

Статистика: зарплата чиновника в Приморье выше средней почти в 2 раза

В регионе насчитывается более 33 тысяч чиновников
Фото: W7phone.ru Фото: W7phone.ru
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

В Приморье насчитывается 33,1 тысячи чиновников, средняя зарплата каждого - 60 800 рублей, что выше средней зарплаты по Приморскому краю в 1,7 раза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата. За год чиновников стало меньше на 338 человек.

Штат работников органов госвласти и местного самоуправления в регионе укомплектован на 91,5%. В федеральных органах власти на конец 2016 года было занято 25 тысяч человек (из них 91% государственных служащих), в краевых – 3,1 тысячи (75% госслужащих). Зарплата работников федеральных органов власти – 63 400 рублей, краевых органов госвласти - 51 400 рублей.

Что касается работников муниципалитетов (почти 5 тысяч человек), доля служащих среди них - 89%. Их средняя зарплата в 2016 году - 44 600 рублей (от 21 000 рублей в Дальнереченском МО до 59 000 во Владивостоке). Необходимо отметить, что зарплата государственных и муниципальных служащих в среднем в 2,4 раза выше заработка работников других категорий муниципалитетов и органов государственной и краевой власти.

Напомним, ранее РИА VladNews писало о реальных зарплатах жителей Приморья и степени их расхождения с официальными данными. Также необходимо отметить, что Приморский край - это регион-лидер РФ по зарплатным долгам.

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