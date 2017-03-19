Мэрия Москвы отказала Алексею Навальному в шествии против коррупции

Заявки были поданы в более 60 городах России

Владивосток, воскресенье, 19 марта , РИА Vladnews.

Мэрия Москвы отказала Алексею Навальному в митинге против коррупции на Тверской. В департаменте безопасности столицы оппозиционеру ответили, что шествие создаст для города много неудобств.

При этом московские власти не предложили Навальному, вопреки ожиданиям, альтернативных маршрутов.

«Это решение окончательное», — заявил «Интерфаксу» глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

«Эхо Москвы» добавляет, что тем не менее оппозиционеры намерены в любом случае выйти на акцию 26 марта, пусть и не согласованную. Основной целью шествия называются борьба с коррупцией и призыв к властям России расследовать информацию о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. По данным «Русской планеты», заявки на проведение акции были поданы в более 60 городах России.