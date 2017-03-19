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Спорт

Известный российский фигурист отпраздновал свой 37-й день рождения во Владивостоке

Алексей Ягудин поблагодарил владивостокцев за теплый прием
Фото: newsline.by Фото: newsline.by
Владивосток, воскресенье, 19 марта , РИА Vladnews.

В субботу, 18 марта, отмечал свой день рождения известный российский фигурист Алексей Ягудин, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Так получилось, что свой день рождения спортсмен отпраздновал во Владивостоке среди коллег и фанатов.

- Несколько раз за свою спортивную карьеру я проводил свои дни рождения, гастролируя по нашей стране. И сегодня выпало так, что я здесь со своими любимыми фанатами. И это не просто слова благодарности всем тем, кто сейчас находится в этом зале. Спасибо вам огромное за многолетнюю поддержку и за вашу любовь. И нет более приятного момента, как выступать сегодня, хотя и 37-й день рождения, - поблагодарил Алексей Ягудин.

Отметим, в субботу, 18 марта, в приморской столице состоялось ледовое шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период», участниками которого стали Алексей Ягудин, Татьяна Навка, максим Маринин, Мария Петрова и другие известные спортсмены.

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