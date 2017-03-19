В Приморье едет «пиар-бригада» работать под «брендом» Ильи Митькина?

Приморье – регион, который является «благодатной почвой»

Владивосток, воскресенье, 19 марта , РИА Vladnews.

Арест одного из самых заметных политтехнологов Приморского края породил появление в регионе «подражателей» — со дня на день потенциальных кандидатов на выборы собирается «окучить» «команда пиарщиков», якобы работающих под брендом Ильи Митькина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Goldenmost.

Приморье – регион, который является «благодатной почвой» для появления всякого рода «подражателей» и «продолжателей». Достаточно вспомнить популярного лет 10 назад «преемника Ванги», который впаривал поддельные «целительные капли» на территории морвокзала Владивостока. Были «подражатели» и «продолжатели» и в приморской политике: в разные годы на выборах появлялись «лже-черепковцы», «люди, которые помогли победить Пушкареву» и т.п. Потенциальные кандидаты в политику относятся к ним, в общем-то, критично: услуги всех политтехнологов дороги, а результат – неясен.

Но вот – новая «фишка» приморской политики. Теперь в Приморье якобы вот-вот должны появиться политтехнологи, которые собираются «работать» под «брендом» ни абы кого, а самого Ильи Митькина. Оно и понятно: в девяти районах края будут избираться Думы районов, а в восьми районах и городах края – главы. Тут действует правило одно: «Коси коса, пока роса!». Правда, сам Илья Евгеньевич ни подтвердить, ни опровергнуть появление этих людей, которые могут работать, пользуясь его именем, вряд ли сможет: в тех условиях и с тем контролем камеры СИЗО, в которой он содержится, связь с волей возможна только через адвокатов. Отсюда можно предположить, что «пиар-гости», которые будут рассказывать в Приморье о том, что они – «митькинские», скорее всего, очередные «дети лейтенанта Шмидта». Однако, несмотря на это, какие-нибудь кандидаты (особенно – полуолигархи из приморской «глубинки»), могут и воспользоваться их услугами. Дело в том, что грядущие выборы – пожалуй, самые крупные на ближайшие четыре года и, если сейчас куда-нибудь не избраться, жди потом еще целую пятилетку нового шанса – на ЗС ПК или на местную Думу.

Вероятные «направления», куда могут приехать пиар-технологии, выдающие себя за «людей Митькина», — Владивосток, Артем, Находка и ее «окрестности» в виде бывших ЗАТО.

При этом «залётные» политтехнологи (а число их, по разным данным, превысит два десятка человек) наверняка будут рассказывать о том, что у них есть определенный «административный ресурс» для влияния на тот или иной район в Приморском крае. Да вот беда – «административный ресурс» в Приморье находится под очень уж пристальным вниманием органов ФСБ. Поэтому для потенциальных кандидатов актуальными остаются два вопроса: являются ли настоящими «продолжателями» дела Ильи Митькина те люди, которые прикрывают его именем и будет ли гарантирован хоть какой-то результат на выборах со стороны этих людей?