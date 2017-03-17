В Приморье увеличилась выработка мяса - и снизилось поголовье птиц

В общем сельское хозяйство региона показало рост на 7%

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

В Приморье сельское хозяйство в январе-феврале 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показало рост на 7% в части выпуска продукции, в денежном выражении (2,9 миллиарда рублей), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскстат. На увеличение в значительной мере повлияло наращивание объемов основных видов животноводческой продукции.

Так, в Приморье возросло производство мяса (на 29%) и молока (на 1%). А вот выпуск яиц снизился на 29%. Основные производители молока остались крестьянско-фермерские хозяйства (40%), мяса и яиц - организации (по 75% соответственно).

В организациях выпуск мяса увеличился в 12 городах и районах из 24, молока - в 12 из 23. На их долю приходится, соответственно, 95% и 64% объемов края. В сельхозорганизациях с каждой коровы надоено, в среднем, по 973 литров молока (на 7% больше показателя января-февраля прошлого года). Каждая курица-несушка снесла в среднем по 40 яиц (на 15% ниже уровня января-февраля прошлого года).

Поголовье свиней увеличилось на 30%, крупного рогатого скота - на 2% (в том числе коров - на 1%). Поголовье овец и коз снизилось на 4%, а птицы - на 3%.

Организациями приморья реализовано 6,1 тысячи тонн скота и птицы в живом весе, 5,8 тонны молока, 31,2 тонны зерна, 8,4 тонны сои, 1,8 тысячи тонн овощей, 21,9 миллиона штук яиц.

По сравнению с 2016 годом рост показала продажа зерновых и зернобобовых, скота и птицы, молока. Падение отмечено в торговле соей, овощами, картофелем и яйцом.