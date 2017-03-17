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Политика и экономика

Владивостокскую фирму оштрафовали на 400 тысяч рублей

На составление протокола о нарушении закона представитель фирмы не явился
Фото: Oboi-Colibri Фото: Oboi-Colibri
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Владивостокскую фирму оштрафовали на 400 тысяч рублей - за 3-летний простой участка земли сельскохозяйственного назначения площадью 30 гектаров в районе города Артем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья. Следы сельского хозяйства на участке отсутствовали; специалисты подозревают, что земля изначально приобреталась не для аграрных либо животноводческих целей, а под жилищное строительство. Случаи, когда вместо амбаров на полях появляются коттеджи, в Приморье нередки. 

На составление протокола об административном правонарушении представитель фирмы не явился.

На компанию за невыполнение требований земельного законодательства наложен штраф в размере 400 тысяч рублей. Также в отношении этой фирмы вынесено предписание об устранении нарушений норм землепользования, в рамках которого коммерсантам всё же придется устранить зарастание и в дальнейшем следить за состоянием своей земли.

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