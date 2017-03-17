Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены 09:20, 17 марта Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
Гороскоп на 17 марта 09:09, 17 марта Гороскоп на 17 марта
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 17 марта 08:31, 17 марта Часть Владивостока останется без света в пятницу, 17 марта (Адреса)
Новостная лента
Март, 17 пятница
09:56
РИА VladNews ждет ваших новостей
09:56
Во сколько владивостокцам обойдется установка «ЭРА-ГЛОНАСС»
09:56
Дневник девушки: Ничего не ем, но не худею? Фото и Видео
09:45
Приморец лишился свободы за пьяную езду
09:37
Известный владивостокский ведущий борется с агрессивной формой опухоли головного мозга – глиобластомой
09:28
«Зеленый дворик»: бесплатно обнови свой двор
09:27
Третий ВЭФ будут обслуживать почти 1,5 тысячи человек
09:20
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:09
Гороскоп на 17 марта
08:31
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 17 марта Адреса
08:22
Во Владивостоке облачно, +8°C
08:02
Жителей Владивостока призывают не допускать возникновения лесных пожаров
07:25
Приморскую сою не пустили в Сибирь
06:11
Во Владивостоке завершился шахматный турнир памяти Николая Дубинина
05:27
Сдающим квартиры в наем напоминают о необходимости уплаты налога
04:04
Приморские энергетики обновили антирейтинг должников
03:24
Житель Китая подарил девушке на свадьбу 33-тонный камень вместо квартиры
02:02
Жителям Владивостока расскажут о философии и культуре косплея
01:36
Одноклассники жестоко унизили мальчика на пьяной вечеринке в Иркутске Видео
00:01
Подросток ударил ножом сверстника из-за ревности в Коми
Март, 16 четверг
23:04
Во Владивостоке пройдет празднование Навруза
22:28
Аномальное тепло пришло во Владивосток
21:13
Овощи вызывают стресс, - ученые
20:21
Средний размер взятки в 2016 году в России вырос на 75%
19:47
Около 80% россиян видят пользу в воссоединении Крыма с Россией
19:02
Ученые выяснили, насколько молодежь активна в сексе
18:34
У пассажира поезда Москва-Владивосток изъяли полкилограмма гашиша
18:17
Владивосток примет участие в первом всероссийском полумарафоне с одновременным стартом
18:02
Приморский силач собирается ставить новый рекорд
17:56
В Приморье на пожаре эвакуировано 45 жильцов пятиэтажки
17:44
Приморец поджёг торговый центр и пытался скрыться с места происшествия
17:37
Владивостокцев приглашают на бесплатные спектакли
17:24
Жильцы дома во Владивостоке остались без холодной воды Эксклюзив
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4099 (38) от 17 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Этюд в кумачовых тонах
Экобоксы уменьшат объемы опасного мусора
Бесплатному гектару не хватает пиара и коммуникаций
На выпускные вечера дали неделю
Немцы предлагают начать сотрудничество с культурной составляющей
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Третий ВЭФ будут обслуживать почти 1,5 тысячи человек

Определяется концепция подготовки персонала
Фото: ВЭФ Фото: ВЭФ
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

В Приморье планируется создать центр подготовки сервисного персонала для ВЭФ и других масштабных мероприятий в ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации краяК настоящему времени разработана и согласована с "Росконгрессом" помесячная программа подбора, подготовки и повышения квалификации сервисного персонала Восточного экономического форума (ВЭФ).

Необходимый персонал разделен на 20 категорий. Для обслуживния ВЭФ потребуется почти 1,5 тысячи человек: 896 специалистов и около 520 волонтеров и промо-персонала. Профессиональное обучение и отработка профессиональной компетенции потребуется двум категориям специалистов: горничные и официанты (всего 130 человек). Остальным требуется обучение и повышение уровня квалификации и компетенций в основном путем тренинга непосредственно на рабочих местах.

Сейчас разрабатывается шаблон сервисного стандарта ВЭФ. На основании согласованного "Росконгрессом" документа будет разработана методическая база для обучения и аттестации персонала. Также определены базовые площадки, на которых будет проходить подготовка персонала и его сертификация. Они будут аккредитованы на базе Приморского политехнического колледжа, Колледжа технологий и сервиса, Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа, а также ДВФУ и ВГУЭС.

Подбирать кандидатов будут и из числа студентов старших курсов вузов и профессиональных образовательных учреждений края. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Сдающим квартиры в наем напоминают о необходимости уплаты налога
05:27, 17 марта 2017 Сдающим квартиры в наем напоминают о необходимости уплаты налога

Владелец жилья может подать налоговую декларацию по итогам года

Приморские энергетики обновили антирейтинг должников
04:04, 17 марта 2017 Приморские энергетики обновили антирейтинг должников

Компании надоело фактически кредитовать чей-то бизнес

Средний размер взятки в 2016 году в России вырос на 75%
20:21, 16 марта 2017 Средний размер взятки в 2016 году в России вырос на 75%

В прошлом году подразделения службы выявили 69 тысяч экономических преступлений

В Уставе Владивостока пропишут механизм замены временно отстраненного главы
17:02, 16 марта 2017 В Уставе Владивостока пропишут механизм замены временно отстраненного главы

Окончательное решение будет принято 30 марта

Суд директора ТИНРО-Центра состоится в пятницу во Владивостоке
16:15, 16 марта 2017 Суд директора ТИНРО-Центра состоится в пятницу во Владивостоке

Льву Бочарову изберут меру пресечения

Во Владивостоке создан прецедент: первый депутат-инвалид в Думе
14:54, 16 марта 2017 Во Владивостоке создан прецедент: первый депутат-инвалид в Думе

Артем Моисеенко высказал свое мнение на этот счет

Депутат Думы Владивостока: Из-за болей в сердце я перестал чувствовать левую руку
14:32, 16 марта 2017 Депутат Думы Владивостока: Из-за болей в сердце я перестал чувствовать левую руку

Александр Приходько останавливаться не собирается