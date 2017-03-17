Третий ВЭФ будут обслуживать почти 1,5 тысячи человек

Определяется концепция подготовки персонала

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

В Приморье планируется создать центр подготовки сервисного персонала для ВЭФ и других масштабных мероприятий в ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. К настоящему времени разработана и согласована с "Росконгрессом" помесячная программа подбора, подготовки и повышения квалификации сервисного персонала Восточного экономического форума (ВЭФ).

Необходимый персонал разделен на 20 категорий. Для обслуживния ВЭФ потребуется почти 1,5 тысячи человек: 896 специалистов и около 520 волонтеров и промо-персонала. Профессиональное обучение и отработка профессиональной компетенции потребуется двум категориям специалистов: горничные и официанты (всего 130 человек). Остальным требуется обучение и повышение уровня квалификации и компетенций в основном путем тренинга непосредственно на рабочих местах.

Сейчас разрабатывается шаблон сервисного стандарта ВЭФ. На основании согласованного "Росконгрессом" документа будет разработана методическая база для обучения и аттестации персонала. Также определены базовые площадки, на которых будет проходить подготовка персонала и его сертификация. Они будут аккредитованы на базе Приморского политехнического колледжа, Колледжа технологий и сервиса, Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа, а также ДВФУ и ВГУЭС.

Подбирать кандидатов будут и из числа студентов старших курсов вузов и профессиональных образовательных учреждений края.