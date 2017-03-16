​Дэвид Рохас: Не храните деньги под подушкой!

Руководитель частной инвестиционной компании в Гонконге дал эксклюзивное интервью РИА VladNews

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Существующая сегодня ситуация неопределенности в экономике заставляет людей по всему миру волноваться за сохранность своих сбережений. Именно экономический кризис вызывает массу мифов как о грандиозных финансовых провалах, так и невероятных взлетах и стремительном обогащении в этот период. Стоит ли поддаваться массовой панике, оставаясь в бездействии, либо грамотно распорядится собственным капиталом и обеспечить себе дополнительный источник дохода, несмотря на экономическую обстановку, рассказал РИА VladNews руководитель частной инвестиционной компании в Гонконге Дэвид Рохас.

- Дэвид, отсутствие стабильности в экономике сейчас стало проблемой и простых обывателей, и как ее решить, люди не знают. Можете ли вы предложить, как в период кризиса не только сохранить собственные средства, но и приумножить их?

- Колебания в экономике влияют не только на обычных людей, но и на бизнес и отрасли промышленности в целом. Россия – особенная страна, и взгляды на многие вещи здесь существенно отличаются от остальных стран мира – и отношение к деньгам, и мировоззрение, и восприятие информации извне. На мой взгляд, в России люди слишком остро реагируют на любой слух о кризисе, не столь важно откуда появившийся, из СМИ, или от знакомых. Если у человека стабильная работа и регулярная зарплата, то кризис особенно на него не влияет, ему достаточно просто следить за уровнем инфляции. Если же основная продукция дорожает, а уровень дохода недостаточен, тогда уже можно говорить о некоторых трудностях.

К счастью, как говорится, не бывает проблемы, у которой нет решения. Поэтому, первое, что необходимо сделать – это разобраться со своими затратами и сформировать собственный бюджет. Сделать это на практике непросто, но необходимо, это избавит вас от бесполезных трат ежемесячно. Затем нужно обозначить для себя цели – как на короткий и средний период, так и долгосрочные. Необходимо в обязательном порядке понимать для себя, зачем и с какой целью вы экономите деньги. Недаром говорят, нельзя отправиться в путь, не зная направления.

Накопленные деньги не стоит хранить «под подушкой» - храня деньги, вы теряете их, деньги должны работать. В природе движение – это жизнь, так и ваши средства должны постоянно быть в движении, даже если это не приносит большой прибыли, здесь важно получать больше, чем вкладываете. Стоит отметить, что, не имея достаточных знаний в области инвестирования, следует обращаться к специалистам в той сфере, в которой я работаю, и они обязательно помогут и научат управлять капиталом в соответствии с поставленными целями.

- Есть мнение, что при недостаточной финансовой грамотности вложение собственных денег можно назвать обычной «распродажей». Верно ли это, и каким образом можно грамотно заставить деньги работать. Наверняка, есть современные, рациональные и доходные способы…

- Как я уже сказал, всегда следует обращаться к профессионалу, у которого есть соответствующее образование и опыт в финансовой сфере, ведь в жизни все подчиняется закону спроса и предложения, а инвестирование является сделкой с компанией, которая занимается управлением вашими финансами. Существует множество неизвестных рядовым гражданам финансовых инструментов и их комбинаций, цель которых законно работать на ваше благо. Я знаю несколько российских компаний, которые уже сейчас пытаются работать с использованием международной методики, но государственная законодательная база пока к этому не готова. Таким образом, людям стоит задуматься об инвестировании в заграничные компании, чтобы не ждать момента, когда уровень российской экономики сравняется с мировым, учитывая, что политика защиты национальных интересов существенно тормозит этот процесс.

- Сейчас люди боятся тратить деньги, опасаются крупных покупок и долгосрочных проектов, доверие потребителей находится на довольно низком уровне. В такой ситуации следует ли задумываться об инвестировании?

- В этом случае людям необходимо точно знать, чего именно они хотят. Если у человека нет определенной цели, зачем думать об инвестировании или о накоплении денег? Сперва нужно определиться с целью, а затем действовать в соответствии с планом по ее достижению.

- В условиях кризиса россияне следуют некой модели поведения: ориентируются на краткосрочные перспективы, идут на поводу у толпы или попросту боятся каких-либо действий. По сути, это влияние сложившихся годами стереотипов, своего рода вредные привычки. Нужно ли населению с ними бороться и как это можно сделать?

Обществу в целом довольно тяжело менять взгляды, ломать стереотипы. Новое поколение меняет общество, а также каждый человек делает это по-своему, индивидуально. Например, у каждого клиента свои цели и свой уровень допустимого риска. Я, как профессионал своего дела, подбираю нужный инструмент для достижения целей определенного клиента индивидуально, с учетом его потребностей и не выходя за рамки допустимого. Начать управление своими финансами можно следуя простым правилам:

- Организовать контроль потока денежных средств, т.е. дохода и расходов;

- Ставить перед собой понятные и реалистичные цели, чем амбициознее которые, тем лучше;

- Не хранить деньги в «кубышке», их нужно заставлять работать и приносить доход;

- Не вкладывать денег больше, чем готовы потерять, нужно отдавать себе отчет в том, что определенный риск присутствует всегда;

- Не брать кредит на инвестирование до тех пор, пока нет четкого понимания, как его погасить, либо иметь гарантии по выданному кредиту.

- Работать только с профессионалами, а не пытаться заниматься инвестированием самостоятельно. Здесь можно провести аналогию с управлением самолетом без необходимых на то навыков – вероятнее всего, такой полет обречен на крушение.

- Заключая договор с компанией на оказание инвестиционных услуг, ознакомьтесь с ее уставными документами, а также поинтересуйтесь о наличии страховки и гарантий по сохранности ваших средств. Существует множество компаний, пользуясь услугами которых, вы сможете вернуть вложенные средства либо их часть в случае негативной ситуации на рынке. Именно поэтому важно работать только с легальными и опытными в данной сфере организациями.

- Выражение «время-деньги» известно и понятно всем… Скажите, Дэвид, есть ли в управлении финансами определенные алгоритмы, этапы, которые должен пройти в жизни человек? Как правильно их распределить, чтобы не терять времени в «денежной игре»?

- Да, действительно, время – деньги. Пока вы ждете момента, чтобы начать инвестировать, вы уже теряете деньги, особенно если речь идет о долгосрочном инвестировании вроде пенсии и др. Чем дальше откладывается этот момент, тем дороже обойдется наиболее безопасный путь к достижению цели. Важно, что как раз момент вступления в «денежную игру» может стать определяющим в его успехе либо крахе, поэтому стоит обратиться к профессионалам, которые знают, во что именно и когда вкладывать деньги. Вот почему я настоятельно не рекомендую людям, имеющим сертификат о прохождении краткосрочных курсов по инвестированию, этим заниматься. Чтобы знать все аспекты взаимодействия с финансовыми рынками, требуются годы практики, и, к сожалению, не имеет значения прилежание в учебе, здесь важно наличие опыта и таланта, иначе деньги будут просто «уплывать».

- Россиянам свойственна некоторая настороженность и неторопливость в принятии решений, особенно в вопросе инвестиций. Скажите, с учетом позиции вашей компании, насколько финансовый рынок перспективен на сегодняшний день?

- В принципе, это хорошо уделять достаточное время принятию важных решений, а когда наступает момент сделать решающий шаг, вам нужно просто определиться с выбором подходящей компании, которая оказывает финансовые услуги и гарантирует их качество. Получив необходимую информацию, вы просто уверенно вливаетесь в нужную колею. По большому счету, именно страх – главная причина того, что люди не идут к достижению своих целей, живут не полной жизнью. Независимо от того, что происходит в жизни у человека, если воля его достаточно крепка, он найдет в себе силы встать и двинуться вперед, к своей цели.

- Инвестиции – это, прежде всего, возможность не надеяться на государственные выплаты (пособия, пенсии), некоторая гарантия собственной финансовой независимости, пассивный доход. Какие инвестиции вы считаете наиболее актуальными?

- На мой взгляд, наиболее актуальными являются инвестиции в недвижимость и паевые фонды, если мы говорим о пассивном доходе и пенсии. Паевые фонды – это инвестиционные портфели, которые обеспечиваются суммарно деньгами многих людей, поэтому в данном случае чем больше вкладываешь, тем больше получаешь, т.е. увеличиваешь прибыль при минимальных рисках. Также можно инвестировать в недвижимость, которая сама по себе является физической гарантией вложенных средств. Как вы думаете, почему банки гораздо легче кредитуют население при покупке недвижимого имущества, нежели вкладываются во что-либо иное? Потому что они точно знают, что это самый безопасный способ инвестирования. Я знаю некоторые компании, которые успешно занимаются недвижимостью за границей, даже с примерами здесь, в России, а также те, которые дают реальные гарантии международным клиентам в пенсионных и других вопросах.

- Период кризиса для населения – это время повышенных рисков, связанных с вложением средств. Фейковые организации, банкротство и несостоятельность нести ответственность по финансовым обязательствам юридических лиц… Каким образом можно максимально защитить себя от подобных ситуаций и избежать классических ошибок при инвестировании?

- Как я уже говорил, информация – это лучшее оружие против мошеннических организаций. Необходимо всегда быть на связи со своим финансовым экспертом, который работал не только в России, но и за рубежом. Также стоит насторожиться, когда компания обещает чрезвычайно высокую прибыль, т.к. это либо связано с большим риском, либо просто нереально. Вы можете получать отличные предложения от разных компаний и увеличивать свою прибыль, но при этом следует диверсифицировать, не класть, как говорится, все яйца в одну корзину. Всегда интересуйтесь, откуда берутся деньги, как они инвестируются и почему в России их нет. Если ответы логичны, тогда стоит попробовать, если же нет, значит, что-то не так. Остальных же ошибок можно избежать, следуя тем рекомендациям, которые я уже дал. Эти простые семь шагов избавят вас от ненужной головной боли.

- С вашей позиции, как можно завоевать и поддерживать на должном уровне доверие клиентов к инвесткомпаниям?

- Показывая отличные результаты, конечно. Довольный клиент – это клиент, который обязательно вернется, поэтому меня часто рекомендуют. Я могу предоставить клиентам точную информацию об инструментах, которые можно использовать в каждом конкретном случае. Я работал в разных странах, за плечами девятилетний опыт и сотни довольных клиентов. К тому же, вся моя жизнь является ярким примером того, как раннее и грамотное инвестирование могут сделать жизнь прекрасной независимо от того, какой кризис стучится в дверь, и этим примером и знаниями я готов делиться со своими клиентами.

К сожалению, российский рынок наводнен людьми, которые проводят элементарные семинары по повышению мотивации к инвестированию, где всего лишь советуют, как заработать в кризис, но готовых решений не предлагают. Бесспорно, замотивировать к увеличению дохода – это здорово, но еще более важно нести ответственность и предлагать людям стоящие инструменты для решения проблем и достижения их целей. И делать это необходимо не для получения разовой для себя выгоды, а для искренней благодарности людей, потому что ваши довольные клиенты – это и есть результат вашей работы как талантливого финансового консультанта.