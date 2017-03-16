Суд директора ТИНРО-Центра состоится в пятницу во Владивостоке

Льву Бочарову изберут меру пресечения

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Вопрос об избрании меры пресечения для директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центра) Льва Бочарова Фрунзенский суд Владивостока рассмотрит в пятницу, 17 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

- 15 марта во Фрунзенский районный суд поступили материалы дела в отношении Льва Бочарова. В этот же день суд рассмотрел вопрос о законности задержания Бочарова. Суд продлил срок задержания до 72 часов. Вопрос об избрании в его отношении меры пресечения будет рассмотрен судом 17 марта, - сказал представитель суда.

Напомним, накануне во Владивостоке был задержан директор ТИНРО-центра Лев Бочаров. В учреждении прошли обыски. Бочарова обвиняют в том, что выловленные белуги ТИНРО-Центром вывозились за пределы РФ с целью продажи.

Пресс-служба ТИНРО-Центра продолжает хранить молчание.