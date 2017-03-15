Суд изберет меру пресечения директору ТИНРО-центра Лев Бочаров

Сегодня суд изберет меру пресечения директору ТИНРО-центра, сообщает РИА VladNews.
Напомним, что накануне во Владивостоке был задержан директор ТИНРО-центра Лев Бочаров. В настоящее время в учреждении уже прошли обыски. Главу учреждения обвиняют в том, что выловленные белуги ТИНРО-центром вывозились за пределы России с целью дальнейшей реализации.
В пресс-службе ТИНРО-центра сообщили, что в настоящее время они также ожидают официально информации.
Отметим, что в правоохранительных органов данную ситуацию не комментируют.