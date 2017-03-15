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Политика и экономика

Суд изберет меру пресечения директору ТИНРО-центра Лев Бочаров

Глава научно-исследовательского центра был задержан накануне
Фото: tinro-center.ru Фото: tinro-center.ru
Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

Сегодня суд изберет меру пресечения директору ТИНРО-центра, сообщает РИА VladNews.

Напомним, что накануне во Владивостоке был задержан директор ТИНРО-центра Лев Бочаров. В настоящее время в учреждении уже прошли обыски. Главу учреждения обвиняют в том, что выловленные белуги ТИНРО-центром вывозились за пределы России с целью дальнейшей реализации.

В пресс-службе ТИНРО-центра сообщили, что в настоящее время они также ожидают официально информации.

Отметим, что в правоохранительных органов данную ситуацию не комментируют. 

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