Политолог: Пушкарев вызывает уважение, даже будучи в камере

Петр Ханас высказал свою точку зрения на конфликт мэра Владивостока и губернатора Приморья

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Директор Дальневосточного консалтингового центра, преподаватель Российской академии народного хозяйства при президенте РФ Петр Ханас на своей странице в Facebook порассуждал о том, как Игорь Пушкарев управлял городом, и что будет с Владивостоком теперь, сообщает РИА VladNews.

"Очень сильно поразила серия последних публикаций о Пушкареве в региональных СМИ, - написал Петр. - Заголовки пестрят: «Пушкарев пошел на сделку со следствием» и тому подобное… Ребята, вы что, совсем от жизни оторвались? Вы-то должны понимать, кому это на руку….Никогда не был сторонником опального мэра, но тут хочется справедливости. И волей неволей становишься на сторону человека, которому проиграл выборы (мало кто помнит, но в 2008 году помогал Геннадию Петровичу Турмову стать главой Владивостока. Жаль, не удалось. Ресурсов совсем не было. Кстати, полгода назад его видел, и он сказал: не дождетесь!).

Жизнь текла своим чередом, и через один срок главы Пушкарева пришло понимание того, что городу необходим именно он. Фактически, Игорь Сергеевич доказал, что может управлять городским хозяйством и создавать управленческие системы высокого класса. Почти год отсутствия главы в городе показал его возможности в этом вопросе.

Надо отдать должное, что следствие делает свои дела (это их работа), а Пушкарев полностью открыт для следствия и не чинит ему препятствий. Это сделка? ….Понимаю, кому это выгодно. Вспоминать этого «человека» уже становится моветоном. Достаточно одних рейтингов.

Пушкарев уже 10 месяцев доказывает свою невиновность. Разве это не довод? Помочь следствию разобраться, что это «заказуха» и слив?"

"Лидеры проявляются по-разному. Умение брать ответственность на себя и создавать команды - главный показатель лидерских способностей. Если человек вызывает уважение, даже будучи в камере, то это серьезный вызов. Вызов тем, кто еще цепляется и карабкается. Понятно, что настоящие лидеры таким не нужны. Тем, кто трясется от возможности, что заговорят в СИЗО друзья по вертолетному делу, не до смеха и им на руку показать если не себя в хорошем свете, то других в плохом.

Надеюсь, Владивосток разберется, кто есть кто. Городу нужны настоящие лидеры", - резюмировал политолог.

Отметим, что сегодня исполняется ровно 5 лет, как Владимир Миклушевский занимает пост губернатора Приморья. Напомним, глава Приморского края Владимир Миклушевский занял последнюю, 85 строчку в национальном рейтинге губернаторов, который составил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Хронологические рамки рейтинга охватывают январь и февраль 2017 года. При этом в аналогичном рейтинге за 2016 год Владимир Миклушевский был на 45 месте.

Ранее Петр Ханас прокомментировал РИА VladNews падение рейтинга губернатора: "Прогнозируемый результат. Слишком много негатива в политике и экономике края".