Амазонка депутатского корпуса

Депутат Думы Владивостока Зинаида Ким о том, как снизить цены на хлеб, противостоять черному пиару и о том, что легче пойти против вице-премьера, чем против своих принципов

Владивосток, среда, 15 марта , РИА Vladnews.

В этом году завершаются полномочия четвертого созыва гордумы Владивостока. Подводить итоги, конечно, рано – впереди еще полгода работы. Однако, промежуточные результаты за четыре года уже могут быть показательны и интересны.

В начале был референдум

Многие депутаты четвертого созыва – выдвиженцы из народа, попавшие в местный парламента через тернистый путь «Гражданского референдума». Впервые такой социальный лифт был опробован региональным отделением партии «Единая Россия» именно на думских выборах во Владивостоке. Это потом уже началась нынешняя технология «отсева» кандидатов - праймериз.

Зинаида Ким – одна из ярких представителей плеяды «новых» депутатов гордумы. Ее карьера кажется образцовой. Будучи заведующей детского сада - подняла дошкольное учреждение на высочайший уровень, который не раз подтверждали московские ревизоры. Затем перешла в администрацию Владивостока, в управление образования, где курировала работу дошкольных учреждений в целом. Затем – в управление торговли, где занялась организацией общегородских ярмарок, социальной торговлей, возрождением малых предприятий, испытывающих давление крупного бизнеса и монополий. Благодаря чему во Владивостоке развилась сеть небольших пекарен, выпускающих недорогой и качественный продукт.

Все это кажется безоблачным только в кратком изложении. Зинаида Николаевна – принципиальный человек, умеющий отстаивать свою точку зрения. Не даром она оказалось единственным человеком, кто выступил против присуждения вице-премьеру Игорю Шувалову звания почетного жителя Владивостока. Просто потому, что увидела кандидатуру лучше.

У принципиального человека всегда найдутся недоброжелатели, завистники, оппоненты, не гнушающиеся грязных технологий. Сегодня Зинаида Ким рассказала о том, каково быть депутатом Думы Владивостока, о проделанной работе и планах на будущее.

- В 2012 году региональное отделение партии «Единая Россия» впервые провело «Гражданский референдум» по отбору кандидатов на выборы в гордуму Владивостока. Вы прошли весь этот путь.

- «Гражданский референдум» – это социальный лифт, в котором принять участие мог любой человек, которому было что сказать людям и который видел себя эффективным депутатом. Принять участие в мероприятии предложили и мне. Я являлась членом «Единой России», долгое время работала в сфере образования – сначала заведующей детскими садами, затем в управлении образования городской администрации. В социальных темах, в их проблематике, разбиралась на отлично.

На гражданский референдум зарегистрировались 150 участников. Для них организовали 11 площадок по всей приморской столице. Моей площадкой стал Покровский парк. Участники по очереди подходили к трибуне, представляли свою программу публике, прохожим, самым разным людям, которые просто остановились послушать. Если твое выступление им понравилось, они могли за тебя проголосовать. Подсчетом голосов занималась специальная комиссия. На моей площадке в тот день выступило 14 кандидатов. Я заняла первое место.

Почему так получилось? Людям понравилась моя программа и мое выступление. Я выходила не под простую музыку, а под гимн общественной организации «Боевое братство». Я состою в этой организации. И гимн просто замечательный. И от всех военнослужащих я тогда чувствовала огромную поддержку, чувство товарищеского локтя. Быть среди таких людей, которые смотрели войне в глаза, но остались при этом очень скромными, очень добрыми людьми - это придало мне сил и уверенности.

В общегородском «Гражданском референдуме» я заняла третье место из 150 участников. Для меня это было шоком. Да и для всех. Мне даже дали прозвище – Ленин.

- Вы прошли по 17-му округу. Это часть 71-го микрорайона, улицы Нейбута, Ладыгина и т.д. Округ считался не самым выигрышным. Депутаты от «ЕР» там долго не могли победить.

- Может, счастливая судьба меня привела именно в этот округ. Для меня 71-й микрорайон – родной. Долгое время я работала заведующей детским садом на Баляева. Наше дошкольное учреждение всегда занимало первые места на городских смотрах. Потом меня перевели в новый детсад на Нейбута. Тогда это был район новостроек, еще толком необжитая территория. И вот меня везут туда. В окно я вижу скалы, скалы. Спрашиваю – в ссылку меня, что ли, отправили? Приехали в детсад №29. Принимайте, говорят. Я стала заведующей единственного дошкольного учреждения на весь новый микрорайон. Я знала всех детей, всех родителей. Вместе нам удалось поднять заведение на очень высокий уровень. Оно стало лучшим в городе! Потом меня забрали в управление образования. Я курировала работу всех дошкольных учреждений Ленинского района. Вела постоянный прием родителей, знала их проблемы, помогала. Понимаете, в 17-м округе меня уже все знали. Не нужно было тратить средства на агитацию, на какие-то ознакомительные мероприятия. Я так спокойно эти выборы прошла! Из всех 17 округов Владивостока я заняла 4-е место по числу голосов.

Потом, когда уже стала депутатом, пошли звонки, поздравления и просьбы о помощи. Помню, уникальный случай был. Пришла мама с ребенком-третьеклассником. У сына проблема – транспозиция внутренних органов (они расположены зеркально). Требовалась операция на сердце. Делали ее только в Германии. Мама предоставила все документы, выписки из больниц и т.д. Мы обратились во все общественные организации. Нам помогли. Операция была проведена. Женщина потом приехала вместе с ребенком, показала его. Все хорошо, здоровый, счастливый, активный.

Основные жалобы людей поступают на сферу ЖКХ, состояние межквартальных проездов. Люки постоянно воруют, в летний период не косится трава, в зимний – не убирается снег и т.д. Все приходится держать на контроле, звонить во все колокола, добиваться конкретных действий от полномочных органов.

Часто обращаются люди, которым самим не под силу разобраться в сложных вопросах. Например, рядом с домом №11 по улице Ладыгина активно ведется стройка жилого дома. Обратились жильцы с просьбой разобраться, насколько она законная. Встретились с представителями компании-застройщика. Оказалось, что все документы на месте, все делается законно, права получены. Всю информацию довела до жильцов. Им ведь никто ничего не говорил. Не знали, что и как будет.

Один в поле - воин

- Вы являетесь депутатом комитета по бюджету, налогам и финансам. Когда избирались, наверно, ставили перед собой план-максимум? Что из списка приоритетных дел удалось достигнуть?

- Я хотела помочь социальной торговле во Владивостоке. Мы с главой Владивостока Игорем Пушкаревым запустили большую программу «Город для людей», когда местные предприниматели торговали своей продукцией прямо с машин. Они не платили за место, за аренду, что снижало цену продуктов. Всего в городе было около 120 таких точек выездной торговли.

В частности, благодаря этой программе удалось воскресить частные хлебопекарни, которые были практически стерты с земли крупными компаниями. Сегодня таких пекарен много. Начинали они с того, что продавали свою продукцию на ярмарках, с машин. Крупных производителей до ярмарок мы принципиально не допускали. А малые хлебопекарни – пожалуйста! В итоге и конкуренция появилась, и качество возросло. Помню, батон белого хлеба у нас стоил 15 рублей. За ним очереди собирались. Машину хлеба распродавали за полдня.

Моя особая гордость - ярмарка на центральной площади. Каких усилий нам это стоило! За предпринимателями нужен глаз да глаз. Ведь человеческий фактор никто не отменял. Если не следить, то они и цены поднимут, и начнет торговать тем, чем не должен.

Бывало, люди подходили ко мне и жаловались - почему мы декларируем одну цену, а по факту – совсем другая. Причем проверки нарушений не выявляют. Пошла сама тайком. Вижу, ценник на огурцы – 70 рублей. Беру его, переворачиваю, с другой стороны – 40 рублей. Вот так и действуют. Когда проверка, они выставляют маленькую цену. Проверка прошла – возвращают обратно. Пришлось провести с фермерами профилактическую беседу. У кого потом двойные ценники обнаруживали, того на площадь не пускали.

Ярмарка – она же для поддержки фермеров создана, чтобы они могли своей продукцией торговать без арендной платы. А торгуют, бывает, бог знает чем. Китайскими овощами, бананами. Ну какие могут быть бананы от приморских фермеров!

- Как депутат от бюджетного комитета вы входите в комиссию по присвоению звания почетный житель Владивостока. И там вы не всегда согласны большинством?

- Однажды я проголосовала против присвоения звания вице-премьеру Игорю Шувалову. Была единственным, кто сказал нет. Чем навела на себя большой огонь. Почему я голосовала против? Я очень уважаю Игоря Шувалова, но в тот раз была более достойная кандидатура. Был человек 1930-го года рождения, ветеран, носитель трех орденов славы. Ну дайте вы ему звание! Столько лет человеку, столько работал он на благо города, столько воевал. Это была его последняя была возможность получить звание. А у Шувалова и так достаточно регалий и государственных наград. Но все проголосовали за него. Мне было очень тяжело на душе. Я все понимаю, но надо ведь считаться с возрастом и заслугами человека. Через два года он умер, так и не получив почетного звания.

Сильные женщины

- Чему вы научились, будучи депутатом? С чем приходилось сталкиваться? В этой связи – как пережили историю с появлением видео на Vl.ru? Прошло уже много времени, эмоции улеглись, и можно говорить об этом спокойно, предметно - что же там произошло на самом деле?

- Знаете, я не из той породы, чтобы как-то мстить, отвечать, вымещать личную обиду и злость. Если человек продал свою душу, это его личное дело. Я лишь знаю, сколько изготовка и публикация такого видео стоили.

Ролик, вызвавший резонанс, является склейкой из разных разговоров, сделанной посредством видеомонтажа и компьютерных технологий. Сегодня действующих лиц той истории тяжело даже найти. Один журналист уехал на Сахалин, вторая отказывается приходить на очную ставку. Все точки над iдолжна расставить экспертиза - настоящее это видео или монтаж. Я уверена в своей правоте и сама подала заявление на то, чтобы данная экспертиза была проведена.

После публикации того ролика и раздуваемой в интернете шумихи я думала, что все от меня отвернутся. Но вышло наоборот.

Первой позвонила председатель Думы Елена Новицкая. Сказала теплые, одобряющие слова. Надо сказать, что это очень строгий и справедливый руководитель. От нее редко можно услышать похвалу. Но, если уж она хвалит кого-то, значит человек это действительно заслужил. Да почти все депутаты подходили ко мне со словами поддержки. Если бы рядом со мной не было родных, близких и товарищей, я просто не пережила то время.

- Вы позитивный человек. Кому вы могли помешать?

- Это все политика. Кто-то, возможно, испугался, что я займу чье-то место. А позитивный я человек или нет – никого это не интересует. В любом случае, мы разберемся, найдем интересанта и обо всем этом публично скажем.

- Вы вкладываете очень много личного во все, что делаете. В начале депутатского срока вы говорили о роли женщин в Думе и о том, что их явно не хватает. За четыре года это мнение изменилось?

- Нет. Сегодня нас всего семь из 34. А ведь женщины – настоящие трудоголики. Мы вкладываем в работу душу, эмоционально привязываемся к людям, вникаем в ситуацию не только юридически, но и чисто по-человечески. И видим решения проблем даже там, где, казалось бы, их невозможно решить. Поэтому чем больше женщин в Думе, тем лучше.

Как с этим поспоришь.