Суд оставил охранников Пушкарева под домашним арестом до 21 июня

Приговор по делу планируется огласить 24 марта

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

Во Фрунзенском районном суде Владивостока состоялось одно из последних заседаний по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, обвиняемых в нанесении побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину, сообщает корреспондент РИА VladNews. Обвиняемые оставлены под домашним арестом до 21 июня 2017 года, несмотря на доводы защиты.

Отметим, что двум сотрудникам службы безопасности АО "Владивостокский бутощебеночный завод" предъявлено обвинение по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Санкция этой части статьи предусматривает либо лишение свободы до 6 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет.

На повестке судебного заседания 14 марта, среди прочего, было и решение вопроса о продлении либо изменении меры пресечения для обвиняемых. Среди доводов защиты в пользу ее смягчения - смены домашнего ареста на подписку о невыезде - было упомянуто безупречное поведение подсудимых на протяжении многих месяцев, испытываемые ими финансовые сложности и тот факт, что допросы свидетелей судом окончены, и обвиняемые не способны повлиять ни на чьи показания. В свою очередь, сторона гособвинения отметила, что фигурантам предъявлено обвинение в тяжком преступлении, и попросила не выпускать подсудимых из-под ареста.

Суд вынес решение об оставлении меры пресечения прежней - в виде домашнего ареста - до 21 июня. Отметим, что судебное слушание приближается к концу: оглашение приговора запланировано на 24 марта.

Напомним, данное дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.