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Воду из-под крана в Приморье признали среднезаразной

Качество проб ухудшилось
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

С приближением весны качество воды в системах централизованного водоснабжения Приморья стало ухудшаться: так, в феврале процент неудовлетворительных по микробиологическим показателям проб воды составил 1,12%, что больше, чем было в январе 2017 года (0,89%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. 

Однако в сравнении с III кварталом 2016 года воду в регионе можно назвать вполне приличной по качеству: тогда процент неудовлетворительных проб составлял 7,2.

Степень эпидемиологической опасности воды хозяйственно-питьевого назначения в Приморье в феврале оценивалась как средняя. 

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