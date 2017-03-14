Воду из-под крана в Приморье признали среднезаразной

Качество проб ухудшилось

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

С приближением весны качество воды в системах централизованного водоснабжения Приморья стало ухудшаться: так, в феврале процент неудовлетворительных по микробиологическим показателям проб воды составил 1,12%, что больше, чем было в январе 2017 года (0,89%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Однако в сравнении с III кварталом 2016 года воду в регионе можно назвать вполне приличной по качеству: тогда процент неудовлетворительных проб составлял 7,2.

Степень эпидемиологической опасности воды хозяйственно-питьевого назначения в Приморье в феврале оценивалась как средняя.