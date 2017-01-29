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Заразность питьевой воды в Приморье оценили как среднюю

По содержанию микроорганизмов неудовлетворительными оказались почти 3% проб
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

В 4 квартале 2016 года в Приморском крае по результатам лабораторного исследования воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,9%. В сравнении с предыдущим кварталом, качество питьевой воды улучшилось, о чем свидетельствует снижение процента неудовлетворительных проб (3 квартал 2016 года - 7,2%). Степень эпидемиологической опасности воды оценивалась как средняя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора края.

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