В 4 квартале 2016 года в Приморском крае по результатам лабораторного исследования воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,9%. В сравнении с предыдущим кварталом, качество питьевой воды улучшилось, о чем свидетельствует снижение процента неудовлетворительных проб (3 квартал 2016 года - 7,2%). Степень эпидемиологической опасности воды оценивалась как средняя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора края.
Заразность питьевой воды в Приморье оценили как среднюю
По содержанию микроорганизмов неудовлетворительными оказались почти 3% пробВладивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.
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