Кто заранее знал об отстранении Пушкарева?

Мэр Владивостока продолжает находиться под стражей

Владивосток, вторник, 14 марта , РИА Vladnews.

В прямом эфире радио Лемма приморский журналист Андрей Калачинский затронул вопрос решения Басманного суда 9 марта о временном отстранении мэра Владивостока Игоря Пушкарева от занимаемой должности. Журналист отметил, что ранее, в конце февраля, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в прямом эфире на телеканале ОТВ сообщил о том, что в ближайшее время город приобретет нового градоначальника, сообщает РИА VladNews.

"Мне нравится здесь несколько слов: «я думаю», «в ближайшее время» и «приобретет». Обычно Миклушевский всегда отстранялся от того, чтобы он был задействован в деле господина Пушкарева, не давал комментариев по этому поводу и отделывался общими фразами. И вдруг он оказывается невероятным провидцем. Потому что не прошло и 10 дней, а Пушкарева отстранили уже от должности. Было специальное решение суда. И здесь я уже вижу следы того, что губернатор просто проговорился. Не мог он ванговать, предвидеть",- считает Андрей Калачинский.

"Все случайное неслучайно. И в политике на таком уровне случайных вещей не бывает, - высказал свою точку зрения политолог, бывший вице-губернатор при администрации Сергея Дарькина Александр Шемелев. - На самом деле все просто: начался новый политический сезон. А дальше остается полгода до выборов: в прошлом году это были выборы в государственную думу и в законодательное собрание. И на низком старте находятся все те, кто имеет к городу определенный интерес. Тут есть маленькая тонкость: я не думаю, что Миклушевского глобально интересуют Арсеньев или Находка. В основе всей политической игры - город Владивосток. Осенью избирается городская дума. Но самое главное то, что этой думе, которая изберется в сентябре, предстоит выбрать, когда истекут полномочия Пушкарева, по уставу города нового мэра. И в эту воронку затягиваются все политические интересы. И поэтому можно анализировать все происходящие события".

Юрист Алексей Клецкин, который также был приглашен на эфир радио "Лемма", сообщил, что Игорь Пушкарев как был избранным народом мэром, так он им и остается. Он только временно отстранен от решения вопросов местного назначения.



"Пушкарев на сегодня в отставку не удален, он по прежнему обладает статусом главы муниципального образования, но временно остановлены его полномочия по решению вопросов местного значения. Всем разумным людям понятно, что решать вопросы в условиях следственного изолятора Пушкарев не мог. Первоначально рассматривался вопрос о мере пресечения - содержание под стражей. Спустя 9 месяцев следствие вдруг вспомнило о том, что под стражу заключили, человек сидит, а от должности его не отстранили. Чем руководствовалось следствие, сказать сложно", - рассказал Алексей Клецкин.

Как ранее сообщало РИА VladNews, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности главы Владивостока. Адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий отметил, что по факту ничего не меняется, так как Игорь Сергеевич вот уже 9 месяцев находится под арестом и не выполняет обязанностей главы города. Защита обжалует это решение.

Напомним, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО №1 города Москвы уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.