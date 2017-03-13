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Дело Пушкарёва

Кто сорвал поздравительные плакаты Пушкарева?

Кому они помешали выясняли в прямом эфире радио "Лемма"
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

В преддверии Международного женского дня 8 марта во Владивостоке на рекламных щитах появились плакаты с поздравлениями от мэра приморской столицы Игоря Пушкарева. Однако через несколько дней плакаты исчезли. Кому они помешали и кто в этом замешан, 13 марта выясняли в прямом эфире радио "Лемма" с участием приморского журналиста Андрея Калачинского, сообщает РИА VladNews.

"Я считаю, что это недостойная ситуация для Владивостока. Лично сам я эти плакаты не видел, но кому они помешали?", - высказал свою точку зрения Андрей Калачинский.

Политолог, бывший вице-губернатор Приморья при администрации Сергея Дарькина Александр Шемелев считает, что у Игоря Пушкарева есть своя точка зрения, которую он всегда будет отстаивать.

 "Я вам открою один секрет: у каждого политика есть своё эго. Есть некоторая субъективная составляющая, которая толкает его на какие-либо действия. Пушкарев - местный, сильный, ресурсный политик. На мой взгляд, он был лучшим мэром за все эти годы, хотя бы по формальным цифровым показателям. А если обратиться к Владимиру Миклушевскому? Вы видели поздравления губернатора на улицах? Так вот: один не боится, а другой боится, что мэр выйдет из под контроля, однако Игорь Пушкарев никогда и не был под контролем Миклушевского",- высказал свое мнение  Александр Шемелев.

Политолог также отметил, что сейчас идет некая политическая игра, на кону которой стоит сам город Владивосток.

"Что такое политическая бодрость? Надо делать вещи, которые приносят результат. Вообще все чиновники будут отрицать, что они звонили или влияли на рекламщиков. Но все прекрасно понимают, что, когда мэр повесил  поздравления, не хулиганы же проснулись. Судя по СМИ, чиновники достаточно наследили, и, если у людей хватит смелости это скандал развивать, то будут проблемы",- сообщил Александр Шемелев.

Сам Игорь Пушкарев в своих соцсетях прокомментировал ситуацию так: "Знаю, что пытаются снять баннеры с моим поздравлением во Владивостоке. Не было возможности привычным способом поздравить жену, маму и женщин Владивостока с праздником. Решил таким образом сделать приятное нашим любимым женщинам!"

Напомним, 7 марта глава Владивостока Игорь Пушкарев поздравил жительниц Владивостока с наступающим Международным женским днем и на своих страницах в соцсетях

Как сообщало РИА VladNews, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности главы Владивостока. Адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий отметил, что по факту ничего не меняется, так как Игорь Сергеевич вот уже 9 месяцев находится под арестом и не выполняет обязанностей главы города. Защита обжалует это решение.

Напомним, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО №1 города Москвы уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

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