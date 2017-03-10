Глава Минприроды направил губернатору Приморья гневную телеграмму

Сергей Донской просит немедленно принять меры

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Глава Минприроды России потребовал от губернатора Приморского края взять под личный контроль подготовку субъекта к пожароопасному сезону в лесах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской направил губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому телеграмму, в которой указал, что регион неэффективно подготовлен к пожароопасному сезону: организация мероприятий по предупреждению, мониторингу и тушению лесных пожаров ведется на низком уровне. Глава Минприроды РФ потребовал немедленного принятия мер по соблюдению запрета на проведение выжигании сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и иных категорий, а также выполнить профилактические противопожарные мероприятий на прилегающих к лесам территориях.

Помимо этого Сергей Донской отметил необходимость в срочном порядке обеспечить должный уровень готовности сил и средств пожаротушения для своевременного выявления и тушения пожаров на землях всех категорий.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что за первую неделю марта, несмотря на отрицательные среднесуточные температуры, на территории Приморского края возникло 3 лесных пожара на площади 64 га. По данным Рослесхоза, за указанный период времени на территории региона зарегистрировано 12 термоточек на площади 2827 га (из них 2 – на землях сельхозназначений на площади 195 га и 10 – на землях иных категорий на площади 2632 га).



