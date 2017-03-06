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В Приморском крае из-за нерасторопности районных чиновников действует лесной пожар

Пожар действует уже несколько дней
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Приморский край отметился первым в текущем году лесным пожаром, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СРЦ МЧС России. Возгорание обнаружено в Тернейском районе, в 13 км от населённого пункта Малая Кема. Пока угрозы распространения пожара в сторону жилья нет.

По оперативным данным, пожар действует уже несколько дней. Муниципальные власти не предприняли своевременных мер, чтобы пресечь развитие пожара сразу, как только он был обнаружен.

Информация о лесном пожаре была представлена в оперативные службы МЧС России, когда возгорание приобрело уже более сложный характер и им заинтересовались представители лесного хозяйства Приморского края. Пожар действует в труднодоступной местности на территории 26 га. В настоящее время справиться с ним стало проблематичнее.

В Сибирском региональном центре МЧС России, который осуществляет контроль оперативной обстановки в регионах Дальнего Востока, считают, что местные власти допустили непозволительную халатность в вопросе защиты населения и территории от угроз природного характера. В муниципальном образовании нет должным образом организованной единой дежурно-диспетчерской службы, которая является оперативным подразделением и осуществляет круглосуточный контроль обстановки на территории муниципалитета.

Своевременное обнаружение возгорания и незамедлительно принятые руководством района меры позволили бы в первые сутки справиться с пожаром, применив минимум человеческого и материального ресурса. Сейчас необходимо привлекать дополнительные силы, организовать перевозку людей и технического оснащения к месту пожара, воду доставлять пешим порядком из мелких ключей и ручьёв. Справиться с огнём возможно только наземным способом – захлёстывая огонь подручными средствами, а также при помощи ранцевых огнетушителей.

Руководство Сибирского регионального центра МЧС России настаивает на проведении в Приморском крае внепланового заседания региональной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и на незамедлительном принятии всех неотложных мер по стабилизации лесопожарной обстановки, а также недопущении впредь легкомысленного отношения представителей местной власти к вопросам защищённости населения.

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