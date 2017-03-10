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Жители Приморья рискуют привезти из КНР ящур в колбасе

Граждан призывают задуматься о последствиях необдуманных поступков
Фото: news.ngs.ru Фото: news.ngs.ru
Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Жителям Приморья необходимо задуматься прежде, чем везти из Китая мясо. К осторожности граждан в беседе с корреспондентом РИА VladNews призвал пресс-секретарь Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Управления Россельхознадзора Виталий Саленко.

- КНР является неблагополучной территорией по ящуру, птичьему гриппу, африканской чуме свиней, - объяснил Саленко. - Люди часто пытаются провезти из Китая мясо, колбасы, сосиски. Считается, что нагревание уничтожает патогены, но так происходит не всегда. 

В связи с этим, отметил представитель Россельхознадзора, гражданам необходимо задуматься, стоит ли везти домой продукцию, способную быть источником этих действительно страшных заболеваний.

Напомним, ранее РИА VladNews писало о том, что в связи с напряженной эпизоотической ситуацией в России усиливаются меры, предпринимаемые для защиты от вспышки гриппа птиц.

Необходимо помнить о том, что вирус птичьего гриппа может передаваться и людям. Так, продолжают регистрироваться случаи гриппа у человека в КНР, подтипа Н7N9. Этот вирус проявил себя в марте 2013 года, и на сегодня зарегистрировано уже более тысячи случаев инфицирования людей этим патогеном.

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