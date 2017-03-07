Погода готовит сюрприз для приморцев 8 марта 16:48, 07 марта Погода готовит сюрприз для приморцев 8 марта
«Фетисов Арену» переименовывать не будут 16:32, 07 марта «Фетисов Арену» переименовывать не будут
Арбитраж рассмотрит дело Пушкарева 9 марта 16:16, 07 марта Арбитраж рассмотрит дело Пушкарева 9 марта (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 07 вторник
21:03
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
21:03
Дневник девушки: полгода в проекте Эксклюзив
21:03
Арбитраж рассмотрит дело Пушкарева 9 марта Эксклюзив
21:01
Кем работают женщины Приморья Фото
20:27
Во Владивостоке пройдет детский шахматный турнир памяти Николая Дубинина
19:13
Акушеры и гинекологи будут принимать пациентов во Владивостоке по телефону
18:04
Юные артисты Владивостока продолжают соревноваться за звания лучших Фото
17:47
VIII канал подарил весеннее настроение жительницам города Фото
17:35
Курение матери сильно скажется на здоровье будущего ребенка
17:24
Центральный матч чемпионата Приморского края по мини-футболу прошел во Владивостоке Видео
17:13
Приморец ответит за незаконную предпринимательскую деятельность
17:00
В Приморье возбуждено дело о мошенничестве на ремонте корабля ТОФ
16:48
Погода готовит сюрприз для приморцев 8 марта
16:44
Приморец прописал в своем доме 57 иностранцев
16:32
«Фетисов Арену» переименовывать не будут
16:32
Более тысячи ПТС выдано на подержанные иномарки в Приморье
16:11
Женщина умерла на улице во Владивостоке
16:08
Пансионат для пожилых людей "Золотая осень" поздравляет с 8 Марта!
15:58
Ка-52 из Приморья массово отправляются в Египет Эксклюзив
15:45
Объекты культурного наследия ремонтируют в Приморье
15:33
Школьник, сбитый накануне в Приморье, скончался в реанимации
15:31
Приставы Приморья помогут "отбиться" от коллекторов
15:10
Суд по делу завода-должника никак не начнется во Владивостоке
15:04
Стали известны подробности запуска ракет КНДР 6 марта
14:43
Общественный транспорт Владивостока не имеет отношения к торговле цветами
14:31
Диета оказалась лучшей профилактикой рака груди
14:27
В Приморье неизвестный с поясом шахида ограбил банк на 6 млн рублей
14:17
Кто получил деньги, вырученные с добрых смс-сообщений?
14:00
В Приморье полиция «ловит» нелегальных торговцев цветами на дороге Фото
13:48
Стартовало голосование за имя третьего самолета малой авиации в Приморье
13:41
В Приморье был зафиксирован новый лесной пожар
13:33
«Alter Ego» глазами фотографа Фото
13:26
Продавцы тюльпанов заполнили дороги Владивостока Видео
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4093 (32) от 07 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Безупречны во всем
Закончилась сказка «Адмирала»
Память о Даманском хранят в Приморье
В Приморье открытие пятизвездочной гостиницы «Хаятт» вновь отсрочили
Противогаз, химзащита и дети
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Спорт

Во Владивостоке пройдет детский шахматный турнир памяти Николая Дубинина

Система проведения - швейцарская в 11 туров
Фото: gorod-shahmat.ru Фото: gorod-shahmat.ru
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 10 марта стартует открытый турнир города по шахматам памяти народного учителя СССР Николая Дубинина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

К участию в турнире допускаются школьники 1999 года рождения и младше, имеющие разряд по шахматам не ниже первого юношеского или российский рейтинг по быстрым шахматам не менее 1250. Также принять участие в турнире могут обучающиеся школы-интерната для одарённых детей ВГУЭС без требований к рейтингу и разряду. Система проведения - швейцарская в 11 туров.

Для участия в турнире необходимо до 8 марта подать предварительную заявку на номер +7-902-505-32-10 (СМС или Whats App) или на e-mail dvchess@mail.ru. В заявке требуется указать фамилию, имя, дату рождения (полностью), спортивный разряд участника.

Турнир состоится с 10 по 11 марта по адресу: Владивосток, ул. Чапаева, 5 (остановка транспорта «Фабрика Заря»). 10 марта начало в 12.45, 11 марта - в 10.00.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке определились самые сильные представительницы слабого пола
16:26, 06 марта 2017 Во Владивостоке определились самые сильные представительницы слабого пола

Соревнования по джиу-джитсу прошли 4 марта

Определен пятый участник II чемпионата Владивостока по лапте среди подростков
13:15, 06 марта 2017 Определен пятый участник II чемпионата Владивостока по лапте среди подростков

Хозяева поля, команда 38-й школы, обыграли сборную 51-й школы

Во Владивостоке стартовал открытый чемпионат Тихоокеанского флота по мини-футболу
14:05, 04 марта 2017 Во Владивостоке стартовал открытый чемпионат Тихоокеанского флота по мини-футболу

Участники поделены на 4 подгруппы

Владивостокский «Адмирал» встретится с «Авангардом»
10:21, 04 марта 2017 Владивостокский «Адмирал» встретится с «Авангардом»

Прошлый матч приморские хоккеисты проиграли со счетом 0:6

Чемпионат Владивостока по спортивному ориентированию состоится в воскресенье
19:36, 03 марта 2017 Чемпионат Владивостока по спортивному ориентированию состоится в воскресенье

Начало соревнований в 11:30

Приморскому «Лучу» направили первый транш на зарплату
13:36, 02 марта 2017 Приморскому «Лучу» направили первый транш на зарплату

Бюджетное финансирование приморского клуба полностью сохранено в 2017 году

Во Владивостоке пройдет чемпионат города по сноуборду
18:21, 01 марта 2017 Во Владивостоке пройдет чемпионат города по сноуборду

В соревнованиях могут принять участие все желающие