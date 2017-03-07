Во Владивостоке пройдет детский шахматный турнир памяти Николая Дубинина

Система проведения - швейцарская в 11 туров

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 10 марта стартует открытый турнир города по шахматам памяти народного учителя СССР Николая Дубинина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

К участию в турнире допускаются школьники 1999 года рождения и младше, имеющие разряд по шахматам не ниже первого юношеского или российский рейтинг по быстрым шахматам не менее 1250. Также принять участие в турнире могут обучающиеся школы-интерната для одарённых детей ВГУЭС без требований к рейтингу и разряду. Система проведения - швейцарская в 11 туров.

Для участия в турнире необходимо до 8 марта подать предварительную заявку на номер +7-902-505-32-10 (СМС или Whats App) или на e-mail dvchess@mail.ru. В заявке требуется указать фамилию, имя, дату рождения (полностью), спортивный разряд участника.

Турнир состоится с 10 по 11 марта по адресу: Владивосток, ул. Чапаева, 5 (остановка транспорта «Фабрика Заря»). 10 марта начало в 12.45, 11 марта - в 10.00.