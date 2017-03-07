По факту смерти несовершеннолетний в Приморье проводится проверка

Девочка сгорела заживо в горящей квартире

Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела 16-летней девушки со следами термического воздействия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Инцидент произошел в понедельник, 6 марта, в поселке Врангель. По предварительным данным пострадавшая со своей несовершеннолетней знакомой, находясь в квартире, взорвали петарду, в результате чего произошло возгорание.

Знакомая успела выскочить в окно, вторая девушка по какой-то причине не сделала этого.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.