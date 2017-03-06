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Шестнадцатилетняя девушка задохнулась в горящей квартире в Находке

Причины возгорания устанавливаются
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 марта, в Находке произошло возгорание в квартире, в которой находились люди, сообщает РИА VladNews.

Пожар произошел по адресу Первостроителей, 13. В пожарно-спасательную службу информация о возгорании поступила в 12:56, через 4 минуты на место происшествия прибыли пожарные расчеты.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, в квартире было обнаружено тело девочки, 2001 года рождения, без признаков жизни.

По словам очевидцев, горела квартира на первом этажей, на окнах имелись решетки, одна девочка смогла спастись, вторая – осталась в квартире.

В настоящее время пожарные находятся на месте происшествия.

Причины возгорания устанавливаются.

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