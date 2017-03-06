Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?

Проблем в крае больше, чем когда-либо

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 марта, в эфире радио "Лемма" приморский журналист Андрей Калачинский, депутат Законодательного Собрания Приморского края Артем Самсонов и политолог Павел Наливайко высказали своё мнение о том, что получилось за пять лет у губернатора Приморья Владимира Миклушевского. РИА VladNews публикует расшифровку радиоэфира.

Андрей Калачинский: 28 февраля случился большой праздник. А, может, и не большой праздник в Приморском крае. Ровно пять лет, как должность губернатора занял Владимир Владимирович Миклушевский. И, мне кажется, мы все-таки должны к этой теме вернуться, или, вернее, затронуть, потому что то, что я видел в печати, в прессе и в СМИ, мне показалось несколько однобоким. Мне кажется, что этот период царствования нынешнего губернатора заслуживает более объективного разговора. Наверное, все понимают, что быть губернатором - нелегко. Совсем нелегко. Даже в русском языке осталась поговорка «Положение хуже губернаторского - хуже некуда», потому что рычагов воздействия много, а за что ты именно отвечаешь, непонятно. Но, с другой стороны, люди, которые попадают на эту должность, все-таки должны оправдывать ожидания людей, которые их переизбрали, а нынешний губернатор был избран. И, конечно, исполнять обещания, которые они давали, когда избирались. И я хочу сегодня с двумя толковыми людьми поговорить о том, что получилось, а может, что не получилось за пять лет Владимира Миклушевского на посту губернатора Приморского края.

Артем Самсонов: Владимир Владимирович провел саммит АТЭС. Это мероприятие федерального уровня. И следили за ним тоже на федеральном уровне. В это время было всего полгода, как Миклушевский вступил в должность. Поэтому саммит прошел при нем, он не строил этот саммит, не проводил. А насчет того, что вы сказали "праздник", это слово я бы поставил в кавычки. Потому что вы сказали, что что-то получилось, что-то не получилось, я задумался: а что же получилось у нас во Владивостоке? И знаете, я вспомнил одно: у него жена начала хорошо зарабатывать. Если посмотреть отчеты о доходах, то, когда они сюда переехали, у неё доход был 113 тысяч рублей годовой. Сейчас показывает 7 миллионов годовой доход.

Андрей Калачинский: Но я хочу сказать, что у предыдущего губернатора жена зарабатывала намного больше, чем сам Сергей Михайлович Дарькин. И все-таки Лариса - одна из богатейших женщин нашей страны. А тут и Миклушевская пошла в гору…

Артем Самсонов: Ну я хочу сказать, когда Дарькин приходил, его жена зарабатывала больше. Мы знаем, кем она была и чем она занималась. И кем был тогда Дарькин.

Андрей Калачинский: А за счет чего Ирина Миклушевская стала получать 7 миллионов в год?

Артем Самсонов: Информацию она не раскрывает.

Андрей Калачинский: Наверное, за счет своих картин, которые она продает. Она стала известным художником.

Павел Наливайко: Я слышал другую информацию. Она оформляет спектакли краевого Драматического театра им. М. Горького.

Андрей Калачинский: Она художник по костюмам, по декорациям и, возможно, эта работа хорошо оплачивается. Но вы, как депутат, имеете возможность подать запрос и узнать. По-моему, зарплата губернатора 3-4 миллиона, а у жены семь. А что ещё получилось, на ваш взгляд?

Артем Самсонов: Но вот это вот и получилось. Остальное, я бы сказал, что вообще не получилось, потому что я общался со многими депутатами, жителями Владивостока. Я скажу их мнение. Они откровенно говорят, что Миклушевский - это худший губернатор, который был за всю историю Приморского края. Худший. Самый недееспособный из всех.

Андрей Калачинский: А почему такое мнение складывается?

Артем Самсонов: Мультиком, мультипликатором называют его, потому что много говорит, а делает он мало. Вот с чем он пришел? Пришел под лозунгом: «Давайте дадим землю многодетным».

Андрей Калачинский: Да, давайте вспомним, с чем он пришел. Значит, это был 12-13 год. И была такая интересная инициатива в Приморском крае дать землю не только многодетным, но и молодым семьям, у которых двое детей. Чуть расширить государственную программу. И в течение года - полутора было много телодвижений на эту тему, но не получилось...

Артем Самсонов: Не получилось! Да, можно сказать, те молодые семьи, у которых двое детей, про них вообще забыли. Те, у кого трое детей, с горем пополам стали получать земли, но там нет ни дорог, коммуникации не проводятся. А согласитесь, получить просто десять соток земли - и что с ней можно делать?

Андрей Калачинский: Более того, так изменилась государственная инициатива, что раздать землю всем желающим, неважно, двое у тебя детей, или трое, да хоть один, бери. Одна программа наложилась на другую. И это смягчает положение губернатора. Все забыли про этот краевой закон, заходи на сайт, хочешь, получи землю.

Артем Самсонов: Вот я считаю, что это ни в коем случае не смежно, потому что здесь во Владивостоке гектар тебе никто не даст. Ты получаешь землю под жилье, а гектар ты получаешь уже под бизнес. Это разные вещи.

Андрей Калачинский: Хорошо, вспомнили одну инициативу. Было создано 17 экспертных советов, они работают?

Павел Наливайко: Формально они работают. Объясню: когда губернатор пришел, он объявил курс на «открытость власти», новый курс, создание 17 экспертных советов, молодежного правительства и общественной палаты. Эти механизмы должны были стать неким рычагом влияния на процесс принятия решения в администрации края.

Андрей Калачинский: Более того, и социальным лифтом для того, чтобы люди, которые отметились, входили в правительство. У нас это администрация края. И занимали должность там.

Павел Наливайко: И в течение нескольких лет эта инициатива сохранялась: люди подтягивались туда, им было это интересно. Но потом сами члены этих структур признались, что эти структуры получились формальными. Они могут собираться обсуждать, но не более того. У них нет полномочий. В этой связи орган-имиджевый аспект, нежели конкретное действие.

Артем Самсонов: соглашусь, что такие мероприятия-имиджевый ход, плюс ещё и для того, чтобы поддерживать неактуальные идеи и решения. Чтоб они исходили не от губернатора, а от советов. Например, когда была попытка четыре года назад приватизировать водоканал городской. Когда Миклушевский внес вопрос, потом под давлением отдал его экспертному совету, а потом начал давить на экспертный совет, чтобы он вынес решение, что нужно приватизировать водоканал. Слава Богу, что совет не решился на это, потому что люди были против приватизации.

Андрей Калачинский: Против почему? Потому что это одно из последних предприятий, на продукцию которого всегда будет спрос и любой владелец предприятия всегда будет хорошо жить, потому что он будет делать все, что он захочет. Ещё, что я нашел на Администрации Приморского края: помимо того, что Миклушевский провел САММИТ АТЭС, были также внедрены проекты, принятые на этом САМММИТЕ. Причем весь Владивосток наблюдал, как общественность решала, где лучше устроить эти объекты: где лучше сделать съезды дорог… Вот только ХАЯТТЫ выпали из этого списка.

Артем Самсонов: ну опять же, мы ничего не имеем. Они на каком уровне были, на таком и остались. Они сейчас стоят даже в худшем состоянии, чем они были четыре гожа назад.

Андрей Калачинский: вот здесь я ничего не понимаю. Честно, для меня пример ХАЯТТОВ-пример вязкости власти при нынешнем Губернаторе.

Артем Самсонов: это как раз и пример недееспособности Губернатора. Он недееспособен сам, плюс он не способен набрать себе способную команду.

Андрей Калачинский: Вы считаете, что он неэффективен?

Артем Самсонов: Да, он не способен. Он не способен проанализировать ситуацию. Нужно было принимать решения ещё в 2012 году. Нужно было понимать, что ХАЯТТЫ не будут достроены, что деньги выделять не будут. Почему? Потому что в этих условиях, которые сейчас (все- таки мы живем при капитализме), и при капитализме на бюджетный счет строить коммерческий объект, который потом придется отдавать, передать в частную собственность… Но это нельзя. Нельзя делать. Это не социальный объект. И на том этапе, когда Миклушевский пришел, эти объекты стоили 2,5 миллиардов рублей, 5 миллиардов-Федеральные деньги. То есть, 7,5 миллиардов рублей. Их ещё тогда нужно было отдавать, искать инвестора, который мог бы их достроить.

Андрей Калачинский: а так только вы думаете?

Артем Самсонов: Я думаю, что про это думали-то многие, но у нас, к сожалению, но у нас депутатский корпус весь работает по указке Губернатора Приморского края.

Андрей Калачинский: Мы дозвонились Виктору Булавинцеву. Как вы думаете, в какую стоимость обошелся нам губернатор. Какую сумму он нам принес, а какую вложили в него?

Виктор Булавинцев: Итогами, во сколько обошелся нам губернатор, я занимался в год его четырехлетия. Обновились данные Алексеем Клецким. По моей информации, за 4 года- около 2 миллиардов рублей, включая ремонты госсдач, яхты и информационное обслуживание. Это расходы. А что касается привлечение инвестиций, то тут я отметил бы, что мы имеем дело, которое называется «новости завтрашнего дня», то есть какие-то проекты появляются и сообщают, что в Приморье будет. И я допускаю, что с инвестором заключен солидный контракт, но реально этих денег нет. Отдачи от Приморского края нет. Рабочих нет. А отчет об инвестициях уже есть.

Андрей Калачинский: вы говорите, что расходы- миллиард на информационную политику. Миллиард на ремонт и жизнедеятельность. Это нормальная сумма, или можно жить поэкономней?

Виктор Булавинцев: Мне категорически не нравится эта сумма. Я считаю, что можно жить поэкономней. Я делал на эту тему публикации.

Андрей Калачинский: какое самое яркое событие вы бы назвали, связанное с Миклушевским, и что вам больше всего запомнилось?

Виктор Булавинцев: Прежде всего, это роль хозяина, который принимал участие в САММИТЕ АТЭС, а второе событие-это прошлогодний полет, который широко обсуждался. Санаторная авиация. И ещё минувшей осенью, когда было наводнение, губернатор оставил гостей ВЭФ и отправился в пострадавшие районы. Достойно внимания.

Андрей Калачинский: хочу вернуться к суммам и расходам: 7,5 миллиардов потрачено, чтобы ХАЯТТЫ вошли в строй. Потом я помню, что председатель нашего правительства Дмитрий Медведев гневался, что гостиницы не достроены. Потом ещё два САММИТА прошло. Говорят, что, возможно, одну из гостиниц в центре города сдадут, а гостиницы на Мысе Горный её никак не могут продать. Это самое неэффективное распределение средств, которое может быть. И ещё я читал, что потрачено 19 миллиардов. 19 миллиардов. Фантастика. Такого не может быть. И заксобрание Приморского края поддерживает эти идеи.

Артем Самсонов: депутаты объединились в фракции. Фракция КПРФ ни разу не голосовала за то, чтобы вложить деньги в ХАЯТТЫ. Мы наоборот вносили законопроект, чтобы запретить вкладывать деньги в строительство ХАЯТТ из государственного бюджета. Мы были против. Но нас не услышали. Но иногда депутаты соглашались. Но, когда дело до голосования, все подчинялись губернатору.

Андрей Калачинский: но деньги есть. По вашему мнению, почему не получилось достроит?

Артем Самсонов: Потому что не было силы. Он не смог принять решения. Возникают проблемы: гостиница пятизвездочная. Нужна вентиляция какая-то, а там высота 3.10. Просто невозможно. А это первый этаж. Не получается. Так, сяк.

Андрей Калачинский: если я вас правильно понял, что первые, кто начинал строить при Дарькине, они могли, но не получилось что-то там.

Артем Самсонов: Изначально, когда был 4 ФЗ о госзакупках, и чтобы его обойти, начали строительство «Наш дом -Приморье». И изначально, чтобы уйти от многих, спешка было. И правительство в этом виновато, которое поставило нерешаемую задачу. В спешке построили не то, получилось не так, а слова губернатора никто тоже терять не хочет. Сказали ХАЯТТЫ, значит будут ХАЯТТЫ. И стараются впихнуть невпихуемое, но не получается. Но надо тогда честно сказать, что не смогли мы. Сказать и сэкономить деньги бюджетные.

Андрей Калачинский: Бюджет Владивостока- 10 миллиардов рублей. Бюджет Игоря Пушкарева, которые предъявляют ему, будучи в аресте. Вдруг какие-то детали. И, когда было последнее заседание в Москве, вдруг наш мэр говорит: «Вот почему мои начались разногласия с губернатором? Наверное, с того момента, когда я ему говорил, что невозможно два бюджета вбухать в гостиницы и не достроить». Мы пытаемся найти что-то хорошее в губернаторе, честно пытаемся. Перейдем к другому. Не кажется ли вам, что за этим САММИТом АТЭС первые два года были положительные отзывы о губернаторе. А когда пришла пора показать себя, не все стало получаться. Ещ1 хочу сослаться на Администрацию Приморского края, пишущая про заслуги Губернатора. Отмечу третью заслугу, которая называется: Декриминализация… как много в этом слове. Звучит ехидно, потому что в этой статье нет ни одного факта, подтверждающего это.

Павел Наливайко: Действительно, прошлый год создал какой-то прецедент на задержания представителей команды Губернатора, Но начну с того, что сам этот термин предполагал, что губернатор будет выступать имиджевым проводником политики, которую будет проводить его блок. То есть, они должны были своим тандемом расчистить эту ситуацию с задержаниями. И сам Губернатор должен быть чист. А на самом деле, в 2016 году процесс вышел из под контроля: были задержаны два вице-губернатора. Те люди, которые пришли в 2012 году. Они строили свою карьеру в команде Миклушевского. Кроме того, были задержаны ряд руководителей побочных спецгрупп.

Андрей Калачинский: То есть, тех людей, которых поддерживал Миклушевский, снимали потом правоохранительные органы. Около 200 человек.

Павел Наливайко: 197 дел было возбуждено. Статистика эта везде сейчас тиражируется. Но только 3 процента дошли до суда. Но уже первый эшелон команды губернатора под арестом-это уже не есть хорошо. И сейчас мы видим сдвиг настроения и у самого Миклушевского в части, говорящей о том, что он не допустит, чтобы во власть попадали люди с криминальными прошлым.

Андрей Калачинский: Мы говорим о фактах. Человек, который говорил о том, что наведет порядок и люди у меня будут безупречными, не получилось. И стало известно, когда началась подготовка к выборам не так давно, он снова поднял этот же лозунг. Очень много того, что не может состыковаться.

Павел Наливайко: Я говорю, скорее, не об этом, а о том, что смена настроения самого Губернатора, потому что те лозунги, которые он сейчас использует и те прошлогодние мероприятия с задержаниями его советников. Это неприятный итог губернаторства.

Андрей Калачинцев: Хотел ещё вспомнить момент. За этот период мы как раз же лишились Владивосток авиа. Мне, как простому жителю, было обидно. У на была компания со своими плюсами и минусами. Потеряли предприятие. И это при Миклушевским. А из плюсов- создание воздушной авиации. Про это нужно сказать.

Артем Самсонов: Вопрос колючий и неоднозначный. Все-таки вопрос о потере «Владавиа»-бизнес вопрос. Процессы, которые могут проходить мимо губернатора. А вот вопрос о создании малой авиации. Насколько это хорошо для Приморского края? У нас сейчас малая авиация обходится в миллиард рублей в год. Это много. Это хорошо. На каждый перелет, государственный бюджет расходится на 20 тысяч рублей, хотя сам пассажир платит всего ничего. Вот просто взять этот миллиард, разделить его на количество перелетов. Чрезмерно я считаю. Слишком. Здесь на билетах люди зарабатывают. Государство субсидирует.

Андрей Калачинский: ещё одно вспомнил. То, с чего начинал Миклушевский-это запрет на перегонку сыпучих грузов в Приморский край. Все понимал, что угольные терминалы сильны пылят и тогда у губернатора появилась здравая мысль. Федеральное собрание, с помощью краевых депутатов это все провести. Почему -то не получилось. Угля стало больше и пыли стало больше.

Артем Самсонов: Есть выражение: «Обещал, не значит женился». Хотел, не значит, что сделал. Я не помню законопроектов, внесенных губернатором в заксобрание, чтобы они были в защиту. Но реально мы не голосовали. Что там говорилось, а вот что реально дошло.

Андрей Калачинский: ещё одна деталь-в эти пять лет многие жители Приморского края, у которых печное отопление, попали в дурацкую ситуацию. И три -четыре года они не могут купить дрова. Уголь дорого. И дров купить они не могут. В одном из эфиров губернатор сказал, что разобрался с этой проблемой. Но судя по всему он так и не разобрался с ней. Люди сидят без дров, и им предложили через МТЦ отправить заявку на получение дров. Вы представляете себе? Вот пустяк, но ситуация ужасная. Тоже одна из проблем, которая говорит о том, что с эффективностью не все в порядке.

Павел Наливайко: Все правильно. Те примеры, которые вы привели, казалось бы, делалось все на благо, но куда она привела. И вот это указ Президента об информационном обществе и созданиям офисов МТЦ, приводит к бюрократии, которые не выгодны местному населению.

Андрей Калачинский: можем вспомнить доброе? Ведь пришел человек, который сменил прежнего губернатора, у которого было много грехов. И все казалось, что все будет хорошо.

Артем Самсонов: Лифт, который ходил в Администрации Приморского края до 7 этажей, стал ходить ещё ниже.

Павел Наливайко: Мне кажется, что губернатор сам оказался в таких обстоятельствах, что он сам не ожидал, что он может отработать пять лет на губернаторской должности. Но согласился и пошел на выборы. В тех условиях, что он сейчас находится и его команда, требуют от него сосредоточения на социальной политике. И тогда все проблемы уйдут, также, как и все слухи об отставках. Федеральных рейтингах.

Андрей Калачинский: Это пятилетие губернатор Приморского края встретил с самым низким рейтингом, который когда-либо был у губернаторов Приморского края. И мне обидно за край. Такого быть не должно. Причем ещё и из-за дурацких глупостей. Ему ещё осталось два с половиной года. Это ещё полсрока. За это время ещё многое можно сделать.