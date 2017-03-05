Приморцы предпочитают приобретать авто от 300 тысяч рублей 16:51, 05 марта Приморцы предпочитают приобретать авто от 300 тысяч рублей
Заболеваемость онкологией в Приморье с каждым годом растет 16:14, 05 марта Заболеваемость онкологией в Приморье с каждым годом растет
Авария в Приморье превратила один из автомобилей в груду железа 15:21, 05 марта Авария в Приморье превратила один из автомобилей в груду железа (Фото)
Новостная лента
Март, 05 воскресенье
16:57
Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет Эксклюзив
16:57
Дневник девушки: Что такое читмил? Эксклюзив
16:57
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
16:51
Приморцы предпочитают приобретать авто от 300 тысяч рублей
16:14
Заболеваемость онкологией в Приморье с каждым годом растет
15:46
Владивостокцам напоминают о правила пожарной безопасности на природе
15:21
Авария в Приморье превратила один из автомобилей в груду железа Фото
15:12
За невыплату алиментов приморцу пришлось облагораживать свой поселок
14:39
Во Владивостоке начали бесплатно раздавать обеды для нуждающихся
14:16
Из центра Владивостока исчезают автомобили
14:08
Через три-четыре года люди позабудут о такой болезни как рак
13:40
Серьезное ДТП произошло во Владивостоке Эксклюзив
13:09
После ухода гостей приморец лишился телевизора Фото
12:39
В Приморье зафиксировано 12 возгораний
12:13
Ученые рассказали, как можно избавиться от наркозависимости
11:43
В Приморье сгорели автомобили, мотоцикл и экскаватор
11:22
МЧС Приморья настоятельно рекомендует не выходить на лед
10:52
Гаджеты опасны для нервной системы человека
10:21
Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:47
Сегодня в Приморье ожидается небольшой снег
09:17
Гороскоп на 5 марта
06:01
В Приамурье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека
03:48
На Байкале на соревнованиях «Байкализм» погибла 27-летняя альпинистка
00:39
В Туве обнаружили убитой семью из четырех человек‍
Март, 04 суббота
23:20
Что приготовить на 8 марта 2017: праздничный стол в пост
21:13
Второй брак чаще заканчивается разводом, чем первый, - ученые
20:22
Календарь питания Великого поста на 2017 год по днях
19:21
Начало следующей недели порадует приморцев весенней погодой
18:02
Что подарить на 8 марта девушке: ТОП-5 неожиданных подарков
17:28
Неадекватный мужчина напугал владивостокцев
16:45
Владивостокцы увидят "новинки" в театре Горького Видео
16:11
Дачный дом сгорел во Владивостоке
15:45
В организме человека обнаружен гормон, предсказывающий его смерть, - ученые
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Актуальный комментарий

Заболеваемость онкологией в Приморье с каждым годом растет

Больше тысячи приморцев нуждаются в лечебном учреждении
Фото: Екатерина Глазачева Фото: Екатерина Глазачева
Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

В Приморье за 2016 год выросло число заболеваемости людей раком на 2%, сообщает РИА VladNews. Ежегодно наблюдается рост численности заболевших на 1-2%. О своевременном информировании населения и какие виды заболеваемости рака преобладают, рассказала заместитель главного врача по медицинской части Приморского Краевого Онкологического Диспансера Гурина Людмила Ивановна.

Отметим, что с 3 по 14 февраля в крае проводится декада по профилактике и предупреждению заболевания раком, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями.

"Каждые 2 месяца мы проводим в Приморье акции. Так, например, в феврале этого года прошел декадник борьбы с раком и лично в нашем учреждении было принято более 280 пациентов по открытым дверям. Были выявлены 3 случая рака- это чуть больше 1%. Участие принимают также и другие учреждения. Все акции проводятся с целью понизить уровень смертности населения от онкологии", - рассказывает Людмила Гурина. 

По словам замглавврача, на первом месте - рак легких у всех полов, на втором месте - рак молочной железы, на третьем - рак органов пищеварения, а вот дальше мы делим мужчин и женщин. У мужчин на первом месте рак легкого, потом рак органов пищеварения, рак мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, предстательная железа). Лидером заболевания среди мужчин стал рак предстательной железы, а у женщин на первом месте рак молочной железы, на втором рак женской репродуктивной системы (матки, придатки, шейки- матки). 

"Рак шейки матки молодеет- это связано с объективными причинами. Молодые девушки подвержены беспорядочным сексуальным связям, в результате заражаются различными болезнями, в том числе вирусами папилломы человека, который может запустить каскад генетических мутаций, изменений и привести к раку. Есть и рак молочной железы, но таких молодых женщин с таким диагнозом очень мало. А вот рак шейки матки наблюдается чаще всего у женщин от 25 лет", - рассказывает Людмила Ивановна. 

Сейчас врачи и больные бьют тревогу, что Приморскому Краю нужен хоспис. Хоспис является медицинским социальным учреждением для оказания паллиативной помощи неизлечимым больным. Благодаря учреждению больные смогли бы получить улучшенное качество жизни пациентов. Данную проблему уже давно поднимает Андрей Александрович Денеж - единственный в Приморье врач противоболевой терапии и паллиативной помощи с в Приморском краевом онкологическом диспансере.

Андрей Денеж занимается распространением в крае паллиативной помощи и формированием общественного внимания к проблемам неизлечимо больных людей. Вот уже 10 лет он пытается убедить местные власти в острой необходимости создания в Приморье хосписа - места, где у специалистов будет возможность обеспечить полноценную жизнь без боли и страданий умирающим от онкологических заболеваний.

Ранее РИА Vladnews сообщало, что через три-четыре года люди позабудут о такой болезни как рак. В Государственном научно-исследовательском институте особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства России завершаются доклинические испытания "Белка теплового шока". Именно это лекарство может совершить революцию в онкологии.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Игра «Синий кит» отправилась в турне: «Группы смерти» появились в Европе
17:32, 03 марта 2017 Игра «Синий кит» отправилась в турне: «Группы смерти» появились в Европе

Правоохранительные органы ряда европейских стран сообщают о первых случаях самоубийств

Главврач психбольницы Владивостока: к суициду чаще склонны психически здоровые люди
13:57, 03 марта 2017 Главврач психбольницы Владивостока: к суициду чаще склонны психически здоровые люди

С начала 2017 года в Приморье совершен не один суицид

Дмитрий Медведев: Надо добиться в ДФО темпов развития на уровне среднемировых
22:40, 02 марта 2017 Дмитрий Медведев: Надо добиться в ДФО темпов развития на уровне среднемировых

И лучше - более высоких

Анатолий Широков: Для РФ упрощенный въезд иностранцев в ДФО - это революция
19:04, 02 марта 2017 Анатолий Широков: Для РФ упрощенный въезд иностранцев в ДФО - это революция

Сенаторы поддержали инициативу Минвостокразвития по введению упрощенного визового режима на Дальнем Востоке

Дмитрий Медеведев прокомментировал систему дальневосточных ТОР
18:02, 02 марта 2017 Дмитрий Медеведев прокомментировал систему дальневосточных ТОР

"Все эти инструменты должны быть использованы и в дальнейшем"

Режимы Свободного порта Владивосток и ТОР удерживают людей в ДФО, - губернатор Хабаровского края
14:15, 02 марта 2017 Режимы Свободного порта Владивосток и ТОР удерживают людей в ДФО, - губернатор Хабаровского края

О том, как новые бизнес-инструменты помогают в решении демографических вопросов

Политолог: У Пушкарева, в отличии от Миклушевского, с совестью все обстоит куда лучше
13:25, 02 марта 2017 Политолог: У Пушкарева, в отличии от Миклушевского, с совестью все обстоит куда лучше

Петр Ханас порассуждал о моральных качествах губернатора Приморья