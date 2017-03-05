Заболеваемость онкологией в Приморье с каждым годом растет

Больше тысячи приморцев нуждаются в лечебном учреждении

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

В Приморье за 2016 год выросло число заболеваемости людей раком на 2%, сообщает РИА VladNews. Ежегодно наблюдается рост численности заболевших на 1-2%. О своевременном информировании населения и какие виды заболеваемости рака преобладают, рассказала заместитель главного врача по медицинской части Приморского Краевого Онкологического Диспансера Гурина Людмила Ивановна.

Отметим, что с 3 по 14 февраля в крае проводится декада по профилактике и предупреждению заболевания раком, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями.

"Каждые 2 месяца мы проводим в Приморье акции. Так, например, в феврале этого года прошел декадник борьбы с раком и лично в нашем учреждении было принято более 280 пациентов по открытым дверям. Были выявлены 3 случая рака- это чуть больше 1%. Участие принимают также и другие учреждения. Все акции проводятся с целью понизить уровень смертности населения от онкологии", - рассказывает Людмила Гурина.

По словам замглавврача, на первом месте - рак легких у всех полов, на втором месте - рак молочной железы, на третьем - рак органов пищеварения, а вот дальше мы делим мужчин и женщин. У мужчин на первом месте рак легкого, потом рак органов пищеварения, рак мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, предстательная железа). Лидером заболевания среди мужчин стал рак предстательной железы, а у женщин на первом месте рак молочной железы, на втором рак женской репродуктивной системы (матки, придатки, шейки- матки).

"Рак шейки матки молодеет- это связано с объективными причинами. Молодые девушки подвержены беспорядочным сексуальным связям, в результате заражаются различными болезнями, в том числе вирусами папилломы человека, который может запустить каскад генетических мутаций, изменений и привести к раку. Есть и рак молочной железы, но таких молодых женщин с таким диагнозом очень мало. А вот рак шейки матки наблюдается чаще всего у женщин от 25 лет", - рассказывает Людмила Ивановна.

Сейчас врачи и больные бьют тревогу, что Приморскому Краю нужен хоспис. Хоспис является медицинским социальным учреждением для оказания паллиативной помощи неизлечимым больным. Благодаря учреждению больные смогли бы получить улучшенное качество жизни пациентов. Данную проблему уже давно поднимает Андрей Александрович Денеж - единственный в Приморье врач противоболевой терапии и паллиативной помощи с в Приморском краевом онкологическом диспансере.

Андрей Денеж занимается распространением в крае паллиативной помощи и формированием общественного внимания к проблемам неизлечимо больных людей. Вот уже 10 лет он пытается убедить местные власти в острой необходимости создания в Приморье хосписа - места, где у специалистов будет возможность обеспечить полноценную жизнь без боли и страданий умирающим от онкологических заболеваний.

Ранее РИА Vladnews сообщало, что через три-четыре года люди позабудут о такой болезни как рак. В Государственном научно-исследовательском институте особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства России завершаются доклинические испытания "Белка теплового шока". Именно это лекарство может совершить революцию в онкологии.