Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет 17:44, 03 марта Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет (Эксклюзив)
Глава Дальнегорска остается в СИЗО до 13 мая 17:27, 03 марта Глава Дальнегорска остается в СИЗО до 13 мая
Дневник девушки: Что такое читмил? 16:05, 03 марта Дневник девушки: Что такое читмил? (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 04 суббота
06:35
Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет Эксклюзив
06:35
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
06:35
Приморец, пытавшийся спрыгнуть с Золотого моста во Владивостоке, отправлен в психбольницу Фото и Видео
06:25
Автобизнес Приморья ждет упрощенный порядок установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иностранные автомобили
05:14
Финляндия 1 марта легализовала однополые браки
04:05
Приморье вошло в десятку регионов-лидеров по итогам премии «Russian Event Awards»
03:28
Минприроды России наложит запрет на вырубку липы
02:39
Врачи высадили больного ребенка из скорой помощи в Екатеринбурге
01:46
Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году: последние новости
00:38
Мужчина украл и убил полуторагодовалую дочь в Воронежской области
Март, 03 пятница
23:04
25 представителей молодежи получат премию от администрации Владивостока
22:22
Прекрасную половину Владивостока поздравили с Международным женским днём Фото
21:39
Конкурсы профессионального мастерства среди воспитанников школ искусств проходят во Владивостоке Фото
20:05
Выплаты при рождении ребенка в России 2017: В Совфеде предлагают ввести новые выплаты
19:36
Чемпионат Владивостока по спортивному ориентированию состоится в воскресенье
18:02
Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед
17:49
Ученые рассказали, какое место в холодильнике самое опасное
17:32
Игра «Синий кит» отправилась в турне: «Группы смерти» появились в Европе
17:27
Глава Дальнегорска остается в СИЗО до 13 мая
17:14
Сидячая работа вреднее стоячей, - ученые
17:09
Неравенство в отношениях вредит женщинам, - ученые
16:56
VladivostokBoatShow – 2017 набирает крейсерскую скорость! Фото
16:38
Газировка и красное мясо может спровоцировать рак груди, - медики
16:20
Еще четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
16:15
Школьницы Владивостока к 8 Марта делают подарки своими руками
16:05
Дневник девушки: Что такое читмил? Эксклюзив
16:04
Китаянка родила тройню с почти недельным перерывом
15:54
Ребенок трех лет попал под колеса автобуса в Приморье Фото
15:49
Виновница смертельного ДТП во Владивостоке осуждена на 4 года Эксклюзив
15:42
Детский турнир под эгидой российского теннисного тура прошел во Владивостоке Видео
15:30
Приморец ответит за похищенное портмоне
15:27
​"Левое полушарие - лайк, а правое - репост," - ученые
15:20
Приморский краевой суд оставил под домашним арестом главу Лазовского района
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Автобизнес Приморья ждет упрощенный порядок установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иностранные автомобили

Представители автомобильного бизнеса находятся в ожидании соответствующих нормативных документов
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Упрощенный порядок установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» будет принят для подержанных иностранных машин, ввозимых на территорию РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. По словам представителей автомобильного бизнеса Приморья, от этого решения зависит будущее десятков предприятий малого и среднего бизнеса края.

Как отметил руководитель компании «Таможенный портал» Роман Султанов, представители автомобильного бизнеса находятся в ожидании соответствующих нормативных документов по упрощенному порядку установки системы.

«На днях заместитель полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Минпромторг РФ и соответствующие коммерческие организации уже занимаются разработкой, проектированием и изготовлением приборов, которые можно будет устанавливать на подержанные автомобили. Именно об этом говорил Губернатор Приморья на встрече с представителями автомобильного бизнеса. Владимир Миклушевский неоднократно подчеркивал, что система ГЛОНАСС важна, и отменять ее для автомобилей б/у не намерены, но необходимо разработать упрощенный порядок для этой категории машин, и Минпромторгу дано соответствующее поручение. И мы ждем разъяснений от федерального ведомства. Да, паспорта технических средств на “застрявшие” иномарки большая часть автовладельцев получила, но это только вершина айсберга, лишь 10% проблемы. Людей волнует, как работать дальше, будущее малого и среднего бизнеса, который составляет основу экономики края», – сообщил он.

Представитель инициативной группы предпринимателей добавил, только в Приморье это сотни предприятий, в которых заняты несколько тысяч человек. Главная задача сейчас – сохранить рабочие места.

«По сути мы находимся в простое с 1 января, но продолжаем выплачивать заработную плату коллективам, которые подбирали долгие годы, аренду, налоги и другие платежи. Мы готовы ждать, главное знать, что вопрос будет окончательно урегулирован, чтобы мы могли продолжить свою работу. Но если процесс затянется, многие компании могут закрыться», – подчеркнул Роман Султанов.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что с первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет.

Данный вопрос остро стоит для жителей Приморского края

comments powered by Disqus
Похожие новости
Финляндия 1 марта легализовала однополые браки
05:14, 04 марта 2017 Финляндия 1 марта легализовала однополые браки

На этой неделе собираются сочетаться браком примерно 30 однополых пар

Приморье вошло в десятку регионов-лидеров по итогам премии «Russian Event Awards»
04:05, 04 марта 2017 Приморье вошло в десятку регионов-лидеров по итогам премии «Russian Event Awards»

Участниками рейтинга стали 58 регионов

Минприроды России наложит запрет на вырубку липы
03:28, 04 марта 2017 Минприроды России наложит запрет на вырубку липы

Обращение направлено за подписью

25 представителей молодежи получат премию от администрации Владивостока
23:04, 03 марта 2017 25 представителей молодежи получат премию от администрации Владивостока

«Молодежный вектор» - это форма поощрения молодых людей

Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед
18:02, 03 марта 2017 Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед

Весеннее потепление

Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет
17:44, 03 марта 2017 Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет

История РИА VladNews облетела всю Россию

Еще четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
16:20, 03 марта 2017 Еще четыре междугородних рейса из Владивостока отменены

Расписание