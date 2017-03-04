Автобизнес Приморья ждет упрощенный порядок установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иностранные автомобили

Представители автомобильного бизнеса находятся в ожидании соответствующих нормативных документов

Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Упрощенный порядок установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» будет принят для подержанных иностранных машин, ввозимых на территорию РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. По словам представителей автомобильного бизнеса Приморья, от этого решения зависит будущее десятков предприятий малого и среднего бизнеса края.

Как отметил руководитель компании «Таможенный портал» Роман Султанов, представители автомобильного бизнеса находятся в ожидании соответствующих нормативных документов по упрощенному порядку установки системы.

«На днях заместитель полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Минпромторг РФ и соответствующие коммерческие организации уже занимаются разработкой, проектированием и изготовлением приборов, которые можно будет устанавливать на подержанные автомобили. Именно об этом говорил Губернатор Приморья на встрече с представителями автомобильного бизнеса. Владимир Миклушевский неоднократно подчеркивал, что система ГЛОНАСС важна, и отменять ее для автомобилей б/у не намерены, но необходимо разработать упрощенный порядок для этой категории машин, и Минпромторгу дано соответствующее поручение. И мы ждем разъяснений от федерального ведомства. Да, паспорта технических средств на “застрявшие” иномарки большая часть автовладельцев получила, но это только вершина айсберга, лишь 10% проблемы. Людей волнует, как работать дальше, будущее малого и среднего бизнеса, который составляет основу экономики края», – сообщил он.

Представитель инициативной группы предпринимателей добавил, только в Приморье это сотни предприятий, в которых заняты несколько тысяч человек. Главная задача сейчас – сохранить рабочие места.

«По сути мы находимся в простое с 1 января, но продолжаем выплачивать заработную плату коллективам, которые подбирали долгие годы, аренду, налоги и другие платежи. Мы готовы ждать, главное знать, что вопрос будет окончательно урегулирован, чтобы мы могли продолжить свою работу. Но если процесс затянется, многие компании могут закрыться», – подчеркнул Роман Султанов.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что с первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет.

Данный вопрос остро стоит для жителей Приморского края.