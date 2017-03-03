Глава Дальнегорска остается в СИЗО до 13 мая

Следствие продолжается

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Приморский краевой суд оставил главу Дальнегорска Игоря Сахуту в СИЗО до 13 мая, сообщает РИА VladNews.

Напомним, что Игорь Сахута обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, администрация Дальнегорского городского округа при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приобрела у горожан 34 квартиры по завышенным ценам. В результате бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа был причинен материальный ущерб в размере не менее 22 миллионов рублей. Также глава Дальнегорска обвиняется в управлении коммерческой компанией.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Градоначальнику Дальнегорску грозит лишение свободы до 10 лет.