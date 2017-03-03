Игорь Пушкарев рассказал о СИЗО в соцсети ВКонтакте 09:16, 03 марта Игорь Пушкарев рассказал о СИЗО в соцсети ВКонтакте (Фото)
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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев рассказал о СИЗО в соцсети ВКонтакте

С момента ареста главы Владивостока было сделано две публикации
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Две публикации появились на страничке в социальной сети ВКонтакте у главы Владивостока Игоря Пушкарева, сообщает РИА VladNews.

Первая публикация после ареста Пушкарева была сделана 1 марта. В посте глава поблагодарил СМИ, а также сообщил, что имеет возможность следить за жизнью Владивостока.

- Всем доброго времени суток! Хочу поблагодарить СМИ, которые написали мои аргументы и мнение о расследовании с последнего заседания суда. По возможности, буду оставлять здесь сообщения. Имею возможность следить за ситуацией во Владивостоке и Приморском крае и, как глава Владивостока, буду высказывать здесь свою точку зрения на происходящие процессы, - написал Игорь Пушкарев.

Второй пост не заставил себя ждать. И уже буквально на следующий день на страничке Пушкарева появился пост, в котором он затронул жизнь в Матросской тишине.

- Сложно представить место, в котором ты не бывал. СИЗО 99/1 на Матросской Тишине особое. Но чтобы узнать какие условия, я советую почитать книгу Ивана Миронова "Замурованные". Книга художественная, но здешнюю атмосферу и обстановку передает верно, - поделился глава города.

Напомним, глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Напомним, что 21 февраля Бассманный суд Москвы продлил арест Игорю Пушкареву до конца мая.

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