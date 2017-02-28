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Политика и экономика

Во Владивостоке суд отпустил фигуранта дела о расхищении миллиарда, выделенного на подлодку "Нерпа"

Юрист Андрей Агарков удачно попал под амнистию; прокуратура не согласна
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Один из фигурантов громкого дела о хищении миллиарда рублей  - бывший юрист Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Андрей Агарков - ушел от ответственности в связи с переквалификацией вменяемой ему статьи и удачно "подвернувшейся" амнистии. Решение о прекращении уголовного преследования в отношении него принял Ленинский районный суд Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Коммерсантъ" Отметим, что Агарков был заместителем гендиректора ДЦСС Игоря Борбота по корпоративному управлению и юридическим вопросам. Ранее юристу вменялось в вину пособничество в мошенничестве. Однако Ленинский суд переквалифицировал обвинение на злоупотребление полномочиями.

Прокуратура обжаловала это решение.

Необходимо отметить, что в рассмотрении дела Агаркова это был уже второй "подход": в первый раз - в начале 2015 года - Ленинский суд отправил дело в Мещанский суд Москвы (по подсудности; суд посчитал, что дело необходимо переадресовать по месту окончания преступления). Однако прокуратура обжаловала данное решение, и дело вернули Ленинскому суду Владивостока.

Андрей Агарков был задержан в Москве в начале августа 2014 году. Во Владивостоке, куда его этапировали, ему было предъявлено обвинение по статьям 33 и 159 УК РФ, то есть в пособничестве в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения группой лиц, по предварительному сговору, в особо крупном размере. При этом ранее юрист являлся свидетелем по тому уголовному делу, в котором стал фигурантом (хищение миллиарда рублей, выделенных на ремонт атомной подводной лодки "Нерпа").

По версии следствия, Андрей Агарков, когда был заместителем главы ДЦСС, по его поручению и "устраняя препятствия для совершения хищения, с целью придания видимости правомерности сделки, обеспечил изготовление 11 договоров и сопутствующих документов и их подписание соответствующими должностными лицами". По данным следствия, так он содействовал перечислению более миллиарда рублей с расчетного счета ДЦСС на счет аффилированной Игорю Борботу структуры в Москве. После этого фигуранты распорядились похищенными средствами по своему усмотрению.

Во время следствия стало известно, что строительство подводной лодки было запланировано на 1993 год, но из-за нехватки средств в 1995 году проект заморозили.В 2004 году, когда был подписан контракт с Индией, строительство атомной подводной лодки возобновили. "Нерпа" приобрела печальную известность после того, как в 2008 году во время испытаний на ней произошла авария:  из-за неожиданной сработки системы пожаротушения погибли 20 человек, еще около 40 были госпитализированы.

Деньги на ремонт подлодки ДЦСС получил от "Рособоронэкспорта" в виде займа. Однако до Амурского судостроительного завода, который должен был ремонтировать "Нерпу", они так и не дошли. Афера была выявлена только весной 2013 года и стала причиной возбуждения уголовного дела.

Основной фигурант уголовного дела - бывший гендиректор ДЦСС Игорь Борбот. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ. Также ему вменяется в вину хищение более 4 миллиардов рублей, которые были выделены на строительство судоверфи "Звезда". Игорь Борбот находится в США. В апреле 2016 года он был задержан за нарушение миграционного законодательства. Однако вопрос о его депортации не решен до сих пор.

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