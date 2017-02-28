Глава ВТБ дал прогноз курса рубля к доллару в 2017 году

Рубль может ослабнуть на 5% из-за Минфина

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

По словам главы ВТБ Андрея Костина, рубль ослабнет при условии сохранения цены на нефть на уровне 55 долларов за баррель. Об этом он заявил на инвестиционном форуме в Сочи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. В частности, Костин спрогнозировал, что «объем закупок Министерством финансов валюты может привести к потенциальному ослаблению стоимости рубля примерно на 5%».

Как отметил Костин, если мировая экономика будет развиваться без потрясений, то существенного ослабления рубля, скорее всего, не будет.

Напомним, что в последние недели курс рубля укрепился: сейчас за доллар дают менее 58 рублей. Аналитики считает, что это обусловлено повышением цены нефти и периодом налоговых выплат, сравнивая ситуацию с аналогичной в прошлом году.

Вместе с тем они предсказывают, что ослабить рубль во втором-третьем кварталах текущего года может применение введенного временного налогового правила, при котором Минфин направляет в резерв валюту в тех случаях, когда цена нефти превышает 40 долларов за баррель.

Согласно мнению представителей аналитики Sberbank CIB, курс национальной валюты может упасть до 65 рублей за доллар и ниже.