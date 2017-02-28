Во Владивостоке в ДТП с участием грузовика серьезно пострадал автолюбитель 11:34, 28 февраля Во Владивостоке в ДТП с участием грузовика серьезно пострадал автолюбитель (Эксклюзив)
Во Владивостоке суд отпустил фигуранта дела о расхищении миллиарда, выделенного на подлодку 10:59, 28 февраля Во Владивостоке суд отпустил фигуранта дела о расхищении миллиарда, выделенного на подлодку "Нерпа"
Жительницу Владивостока ищут через программу «Жди меня» 10:45, 28 февраля Жительницу Владивостока ищут через программу «Жди меня» (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 28 вторник
11:35
Жительницу Владивостока ищут через программу «Жди меня» Эксклюзив
11:35
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
11:35
Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! Эксклюзив
11:34
Во Владивостоке в ДТП с участием грузовика серьезно пострадал автолюбитель Эксклюзив
11:29
В Приморье ловят «нелегалов» Фото
11:18
Правоохранительные органы проверили общежития Владивостока на наркотики Видео
11:11
Закон о гуманном отношении к животным будет рассмотрен Госдумой в мае
10:59
Во Владивостоке суд отпустил фигуранта дела о расхищении миллиарда, выделенного на подлодку "Нерпа"
10:47
Глава ВТБ дал прогноз курса рубля к доллару в 2017 году
10:33
Во Владивостоке введут запрет на стоянку ТС Фото
10:28
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
10:22
Актер Николай Караченцов попал в аварию
10:09
Владивостокцы не спешат прощаться с активным зимним отдыхом Видео
09:59
В Приморье зафиксировано 13 возгораний
09:48
«Налог на тунеядство»: последние новости
09:38
Приморец сядет за изготовление и хранение наркотиков
09:27
Ольга Голодец: Школьный учитель должен быть не ментором, а помощником
09:17
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
09:09
Гороскоп на 28 февраля
08:42
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения 28 февраля Адреса
08:30
Во Владивостоке впервые пройдет женский турнир по джиу-джитсу
08:18
Часть Владивостока останется без света во вторник, 28 февраля Адреса
08:12
Во Владивостоке сегодня осадки и +5°C
07:14
«Режим ЧС» стартует во Владивостоке
06:39
Владивостокцам расскажут все тонкости дачных дел
05:05
Легендарная Nokia 3310 снова поступит в продажу
04:20
Испанец убил двух детей от русской жены
03:37
Хабаровчанин обокрал собутыльницу на 66 тысяч рублей
02:54
Вера в демонов вредна для психики, - ученые
01:33
Девятнадцатилетний юноша впал в кому после катания на «ватрушке»
00:29
Процесс смерти живого организма засняли на видео ученые
Февраль, 27 понедельник
23:15
Владивостокцев приглашают принять участие в школе жилищного просвещения «Молодой управдом»
22:41
Человечество уничтожает земную экосистему
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4089 (28) от 28 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Клиент настроен на пюре с котлетой
«Адмирал» в Сибири не выплыл
По краю пройдет чудотворная икона
Россиян приглашают на онлайн-уроки русского языка
Городские ветераны отметят юбилей своего совета
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Актуальный комментарий

Глава ВТБ дал прогноз курса рубля к доллару в 2017 году

Рубль может ослабнуть на 5% из-за Минфина
Фото: Яндекс.картинки Фото: Яндекс.картинки
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

По словам главы ВТБ Андрея Костина, рубль ослабнет при условии сохранения цены на нефть на уровне 55 долларов за баррель. Об этом он заявил на инвестиционном форуме в Сочи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. В частности, Костин спрогнозировал, что «объем закупок Министерством финансов валюты может привести к потенциальному ослаблению стоимости рубля примерно на 5%». 

Как отметил Костин, если мировая экономика будет развиваться без потрясений, то существенного ослабления рубля, скорее всего, не будет. 

Напомним, что в последние недели курс рубля укрепился: сейчас за доллар дают менее 58 рублей. Аналитики считает, что это обусловлено повышением цены нефти и периодом налоговых выплат, сравнивая ситуацию с аналогичной в прошлом году. 

Вместе с тем они предсказывают, что ослабить рубль во втором-третьем кварталах текущего года может применение введенного временного налогового правила, при котором Минфин направляет в резерв валюту в тех случаях, когда цена нефти превышает 40 долларов за баррель. 

Согласно мнению представителей аналитики Sberbank CIB, курс национальной валюты может упасть до 65 рублей за доллар и ниже.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ольга Голодец: Школьный учитель должен быть не ментором, а помощником
09:27, 28 февраля 2017 Ольга Голодец: Школьный учитель должен быть не ментором, а помощником

Поэтому форму учебных классов, по мнению вице-премьера, необходимо изменить

Патриарх Кирилл попросил у всех прощения
09:36, 27 февраля 2017 Патриарх Кирилл попросил у всех прощения

26 февраля РПЦ отмечала Прощеное воскресенье

Почему Михаил Горбачев продает свою виллу в Германии?
03:16, 24 февраля 2017 Почему Михаил Горбачев продает свою виллу в Германии?

1908 года постройки, вилла расположена на 2,5 гектара земли, жилая площадь дома – 600 кв. метров

Генпрокуратура возбудила уголовное дело на сотрудников департамента лесного хозяйства Приморья
23:20, 23 февраля 2017 Генпрокуратура возбудила уголовное дело на сотрудников департамента лесного хозяйства Приморья

Некачественное лесоустройство - причина незаконной заготовки древесины

Владивосток входит в ТОП-10 по стоимости недвижимости
14:28, 23 февраля 2017 Владивосток входит в ТОП-10 по стоимости недвижимости

Лидирует Москва и Санкт-Петербург, Владивосток на 6-м месте

Владивостокцев угостят солдатской кашей
20:21, 21 февраля 2017 Владивостокцев угостят солдатской кашей

Программа мероприятий на 23 февраля

Эксперт: Отставка замминистра завершает процесс перестройки Минэкономразвития
17:38, 21 февраля 2017 Эксперт: Отставка замминистра завершает процесс перестройки Минэкономразвития

Комментарий политолога