Грозит ли рублю девальвация в 2017 году

Прогноз экспертов

Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

Валютные операции в частности и управление экономической ситуацией в целом – это крайне сложная работа, требующая серьезных знаний, смекалки и опыта. Однако порою случается так, что даже самое лучшее управление финансами не приносит желанных плодов и экономические показатели все равно начинают падать. В этом случае часто начинается девальвация – процесс обесценивания национальной валюты в отношении других мировых, более стабильных валют. Больше всего это «бьёт по карману» простых граждан, вследствие чего россияне крайне переживают на этот счёт.

Надо сказать, что российские власти не доверяют рублю и будут сохранять бюджетные доходы в долларах, евро и фунтах. В связи с этим Минфин уже приступил к покупке иностранной валюты за бюджетные рубли на столичной бирже в объеме около 100 млн долларов в день, которые затем пополнят Резервный фонд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Отметим, что на эти цели направлен весь объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за февраль, прогнозируемых в сумме 113,1 млрд руб., а закупки продлятся с 7 ферваля по 6 марта.

Глава Минфина Антон Силуанов в ходе выступления на общественном совете в финансовом ведомстве заявил, что не исключает ситуации, при которой в 2017 году будет проходить одновременно покупка валюты на внутреннем рынке и расходование средств из резервов.

«Мы сохраняем за собой право использования средств Резервного фонда в тех объемах, которые заложены в бюджете, 1,8 трлн руб. Тем не менее на те дополнительные доходы, которые мы получаем, мы будем участвовать на валютном рынке в виде покупки. Может быть, случится и такая ситуация, когда нам придется воспользоваться средствами Резервного фонда с одновременной покупкой валюты на валютном рынке», – объяснил Силуанов.

Однако, как полагают эксперты, резкого изменения валютного курса ожидать не стоит. Предположительно, рубль будет плавно снижаться по отношению к доллару.

«Учитывая параметры покупки валюты и объемы операций, ЦБ вряд ли окажет серьезное критическое влияние на рынок. При прочих равных условиях путь даже к 61 рублю за доллар займет не одну неделю», – заявил зампред правления Локо-банка Андрей Люшин.

Он также отметил, что период девальвации рубля будет очень длительным и неравномерным.

«Цель Минфина в районе 65 руб. за доллар вряд ли будет достигнута ранее середины года», – считает Люшин.

Тем не менее Силуанов, в свою очередь, пообещал, что покупка валюты для Резервного фонда будет вестись аккуратно, чтобы не создавать предпосылки для волатильности на рынке.

Напомним, что девальвация – это снижение валютного курса, вызванное сложившейся экономической ситуацией. Она используется центральными банками для управления национальной валютой. При этом, центральный банк безусловно может влиять на стоимость валюты, но только косвенно – посредством валютных интервенций.

В экономике существует два вида девальвации – открытая (официальная) и скрытая (рыночная). Об официальной девальвации население государства узнает из объявления Центрального банка. При этом она сопровождается изъятием обесцененных бумажных денег и их обмен на твердые деньги. Скрытая девальвация происходит под давлением экономических факторов, и обесцененные деньги остаются в обращении.