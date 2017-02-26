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Политика и экономика

Реальные доходы россиян в январе‍ увеличились на 8,1%

Реальная зарплата среднего россиянина увеличилась лишь на 3,1%
Фото: Reuters Фото: Reuters
Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

Реальные располагаемые доходы населения в январе увеличились на 8,1%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В документе говорится, что прирост обусловлен единовременной денежной выплатой пенсионерам в размере 5 тыс. руб.

Также сообщается, что среднемесячная начисленная заработная плата в январе 2017 года составила 35,65 тыс. руб. и по сравнению с январем 2016 года увеличилась на 8,3% (до 35 650 руб.).

Подчеркнем, что реальные располагаемые доходы — это доходы за вычетом платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

Отметим при этом, что номинальные доходы - то есть без вычета налогов и без учета инфляции, в январе увеличились на 12,5 % по сравнению с началом прошлого года. Сейчас этот показатель находится на уровне 24225 рублей.

В свою очередь реальная зарплата среднего россиянина увеличилась лишь на 3,1%.

Согласно данным Росстата в январе - сентябре 2016 года за чертой бедности проживали 20,3 млн россиян, или 13,9% населения страны.

Стоит напомнить, реальные располагаемые денежные доходы российских граждан за прошлый год упали на 5,9% по сравнению с 2015 годом. Примечательно, что падение наблюдается третий год подряд. Так, в 2015 году доходы снизились на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%.

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