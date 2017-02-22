Путин наградил Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно

Более 40 лет он нес дипломатическую службу

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Глава России Владимир Путин подписал указ о награждении постпреда России при ООН Виталия Чуркина. Дипломат посмертно награжден орденом Мужества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт Кремля.

Владимир Чуркин был награжден «за самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США».



Как известно, Виталий Иванович Чуркин скончался в понедельние, 20 февраля. Смерть наступила накануне его 65-летия. Чуркину стало плохо на рабочем месте, в офисе ООН. Прибывшие врачи не смогли его спасти – представитель РФ при ООН умер в больнице от сердечного приступа.



Сейчас к главному зданию МИД, расположенному на Смоленской площади, тысячи людей несут свечи и цветы.



Владимир Путин выразил соболезнования близким Чуркина, отправив телеграмму его жене и детям. Президент отметил, что высоко ценил профессионализм и талант Виталия Чуркина.



Виталий Чуркин родился в столице России 21 февраля 1952 года. Более 40 лет он нес дипломатическую службу. С 2006 года Чуркин является постоянным представителем России при ООН в Нью-Йорке.