Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной постпред РФ при ООН

Виталий Чуркин скончался в возрасте 64 лет

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

В понедельник, 20 февраля, в возрасте 64 лет в Нью-Йорке скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, возглавлявший Постоянное представительство России при ООН с 2006 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт Кремля.

В связи с кончиной Виталия Чуркина президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким, а также коллективу МИД России в связи с кончиной Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций, представителя России в Совете Безопасности ООН Виталия Чуркина.