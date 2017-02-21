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Дело Пушкарёва

Басманный суд рассматривает дело главы Владивостока Игоря Пушкарева - он-лайн

Корреспондент РИА VladNews находится в зале заседаний
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

В Басманном районном суде Москвы только что началось заседание по делу главы Владивостока Игоря Пушкарева. Как сообщает корреспондент РИА VladNews, суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста мэру приморской столицы еще на 3 месяца, до 30 мая 2017 года. Суд должен был начаться в 14.30 по московскому времени, однако заседание было отложено больше чем на 2 часа по неизвестным причинам.

Корреспондент РИА VladNews ведет он-лайн из зала суда (время владивостокское): 

23.44. Заседание началось. У Игоря Пушкарева спрашивают дату рождения и другие личные данные.

23. 50. Прокурор зачитывает ходатайство следствия по продлению срока: "Не окончен ряд судебных экспертиз. Срок для рассмотрения дела - еще 3 месяца двое суток - является обоснованным. Следствие просит продлить срок содержания под стражей до 30 мая 2017 года. Обстоятельства для ареста не изменились и не утратили своей актуальности".

23.53. Прокурор поддерживает следствие. Говорит, что продление необходимо. Адвокат Бурковская возражает. Считает, что Игорь Пушкарев не может воспрепятствовать следствию. Адвокат считает, что отсутствует состав преступления.

23.55. Адвокат говорит, что в содеянном отсутствует тяжесть преступления. Задолженность МУПВ "Дороги Владивостока" в настоящее время прощена "Востокцементом". Экспертиза установила, что цены на стройматериалы были занижены.

23.57. Отсутствуют доказательства состава преступления, считает адвокат. Она полагает, что избранная мера пресечения не обоснована и требует изменить Игорю Пушкареву меру пресечения на домашний арест.

23.59. Адвокат Александр Высоцкий считает, что нет оснований содержать Пушкарева под стражей и предлагает выпустить его под залог или изменить меру пресечения на домашний арест. Адвокат говорит, что Игорь Пушкарев ранее не судим и имеет трёх сыновей. Он не скрывался от суда, имеет многочисленные грамоты и награды. Тем более что во Владивостоке продолжает  активно работать следственная группа.

00:00. Адвокат не понимает, как Пушкарев может влиять на следствие, находясь под домашним арестом в Москве. Он считает, что сроки продления нарушают законы и предлагает изменить меру пресечения на домашний арест или отпустить Игоря Пушкарева под залог 10 миллионов рублей. 

00:01. Следствие против. Считает, что это затруднит ход расследования. 

00.03. Следователь говорит, что не может опросить фигурантов дела, поэтому просит оставить главу Владивостока под стражей. Он считает, что дело имеет особую сложность. Прокурор говорит, что необходимо отказать защите. 

00:04. Слово дали Игорю Пушкареву. Он говорит, что долги МУПВ прощены, и ущерба никогда не было. Экспертиза была назначена через три месяца и она показала, что ущерба нет. МУПВ выигрывал в соответствии с законом. 

00.10. Игорь Пушкарев знал, что за ним 6 лет следили. За это время он мог скрыться, но не сделал этого. По словам Игоря Пушкарева, ходатайство следствия вовсе не изменилось за 3 месяца. Он говорит, что жизнь проходит и что он не видел младшего сына уже 9 месяцев. Просит домашний арест и возможность общаться с детьми. Кроме того, он считает, что следствие утаивает доказательства невиновности его и директора МУПВ "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова.

00.16. Игорь Пушкарев рассказывает, что выручка МУПВ составляет 1% от всех поставок "Востокцемента". "Все это ангажировано и носит заказной характер, - считает глава Владивостока. - Краевая власть сама себя дискредитирует". Игорь Пушкарев напоминает о последних посадках вице-губернаторов. Просит учесть доказательства своей невиновности. Он победил на выборах, разве это было бы возможно, если бы он был виновен. 

00.18. Следователь виделся с Пушкаревым один раз. Глава Владивостока просит следствие допросить его. Пушкарев рассказывает, что не дал приватизировать водоканал губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому, помог городу вернуть имущество. Его арестовали, когда он выиграл праймериз "Единой России" перед выборами в Законодательное Собрание Приморского края. 

00.23. Судья листает материалы дела и говорит, что следствие собирается допросить его 2 марта. Игорь Пушкарев выглядит бодро. Он уверен в своей невиновности и говорит, что докажет это.

00.28. Суд удалился для принятия решения на 20 минут.

Ранее Басманный суд продлил срок ареста для главы Владивостока до 28 февраля 2017 года. 26 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Игоря Пушкарева и оставил в силе решение Басманного суда.

Напомним, глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Таким образом, если срок содержания под стражей вновь будет продлен, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО №1 города Москвы «Матросская тишина» уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было. Сам Игорь Пушкарев не раз заявлял, что уверен в своей невиновности и этому есть неопровержимые доказательства.

Как сообщало РИА VladNews, 16 февраля Басманный районный суд Москвы продлил еще на 3 месяца - до 30 мая - срок домашнего ареста брату главы Владивостока Игоря Пушкарева - генеральному директору ООО "Востокцемент" Андрею Пушкареву, который также проходит по делу о коммерческом подкупе.

Также в Басманном районном суде Москвы 21 февраля прошло заседание по делу директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Суд поддержал ходатайство следствия о продлении ареста до 30 мая 2017 года.

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